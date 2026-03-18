เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์ – คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงออกมายอมรับ “หย่ากันแล้ว” ประกาศจบความสัมพันธ์กว่า 20 ปี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกของวงการบันเทิงไทย เมื่อ คิตตี้ กันตพงศ์ ภรรยาของพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ ออกมายอมรับด้วยตัวเองว่า “ตนกับสามีหย่ากันมาได้สักพักแล้ว” ทำเอาคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับต่างก็ตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะชีวิตคู่ของทั้งสองเหมือนจะไม่ได้ค่อยได้อัปเดตอะไรสักเท่าไหร่ตั้งแต่หนุ่มเอสอาการป่วยดีขึ้น จนกลับมารับงานในวงการได้อีกครั้ง มีเพียงการอัปเดตคร่าว ๆ จากปากของพระเอกหนุ่มว่า “ต้องแยกบ้านกันอยู่กับภรรยาและลูกสาว เพื่อความสะดวกในการรักษาตัว”
ถือเป็นการปิดฉากความรักกว่า 20 ปีของทั้งคู่ เหลือเอาไว้แค่เพียงความเป็นพ่อและแม่ของลูกสาว “น้องวาเลนติน่า” เท่านั้น วันนี้ทีมงาน เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านมาย้อนเส้นทางความรักของทั้งคู่ที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านอะไรกันมาบ้าง ยิ่งในช่วงที่หนุ่มเอส กันตพงศ์ ต้องนอนพักรักษาตัวหลังเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ เนื่องจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ทั้งยังเคยหัวใจหยุดเต้นไป 40 นาที ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัว คิตตี้ คริสติน่า และน้องวาเลนติน่า ก็คอยอยู่ดูและเป็นกำลังใจให้ไม่เคยห่าง
กระทั่งเริ่มมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับ ดาราระดับพระเอก เลิกภรรยาฝรั่ง เพราะเพิ่งรู้ว่าลูกที่เกิดมาไม่ใช่ลูกของตัวเอง ซึ่งคู่ของ เอส-คิตตี้ ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ถูกจับตามอง ก่อนที่ทางฝ่ายชายและแม่ของฝ่ายชายจะออกมาปัดเอี่ยวประเด็นดังกล่าว ทั้งยืนยันว่า ลูกสาวเป็นลูกตัวเอง 100% แต่ก็ไม่ได้ทำให้ข่าวลือลดน้อยลง
ล่าสุด18 มีนาคม 2569 คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยาของ เอส กันตพงศ์ ได้ออกมาเปิดปากให้สัมภาษณ์ครั้งแรก หลังขึ้นศาลเพื่อไกล่เกลี่ยในคดีฟ้องร้องกับ เอส กันตพงศ์
คิตตี้ เผยว่า “ที่ตัดสินใจหย่าเพราะชีวิตรักไม่ราบรื่นอย่างที่คิดไว้ หลังหย่าก็เดินทางไป ๆ มา ๆ ที่เมืองไทย ลูกก็อยู่กับอดีตสามีบ้าง แต่ยืนยันว่า ลูกสาวเป็นลูกของเอสแน่นอน 100% งงที่ข่าวออกมาว่า แม่ฝ่ายชายพาเด็กไปตรวจ DNA แต่แค่ไม่อยากออกมาพูด แต่ก็ไม่ได้เครียดอะไร เพราะยังไงก็คือลูกของเราสองคน 100%”
คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมพาเด็กตรวจ DNA
ย้อนเส้นทางความรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า
เอส กันตพงศ์ มีโอกาสได้เจอกับ คิตตี้ คริสติน่า ครั้งแรกในฟิตเนสแห่งหนึ่งที่เมืองไทย เห็นครั้งแรกก็ชอบทันที และเห็นว่าฝ่ายหญิงกำลังยืนอยู่กับรุ่นพี่ที่ตนรู้จักเกี่ยวกับเรื่องโยคะ เลยอาศัยจังหวะชุลมุนเข้าไปทักรุ่นพี่คนนั้นและร่วมพูดคุยด้วย ก่อนจะขอช่องทางการติดต่อคิตตี้เอาไว้ เพื่อติดต่อพูดคุยเรื่องโยคะทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้ชอบและไม่เคยเล่นโยคะ แต่เพราะความชอบเลยต้องโกหกเพื่อที่จะได้คุยกัน
หลังจากคุยกันได้สักระยะทั้งคู่ก็ตัดสินใจคบหากันเป็นแฟน จนในปี 2020 เอส กันตพงศ์ ควงแขนแฟนสาวชาวเยอรมัน คริสติน่า วิงเคลอร์ เดินพรมแดงในงาน คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 16 ซึ่งวันนั้นถือเป็นการเปิดตัวแฟนสาวออกสื่อครั้งแรก ท่ามกลางการจับตามองของกองทัพสื่อมวลชนและแฟนคลับทั่วประเทศ
เอส และ คิตตี้ คบหากันราว ๆ 6-8 ปี ก่อนที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในวันเกิดน้องชายตัวเอง พร้อมทั้งประกาศข่าวดีว่าภรรยาชาวเยอรมันกำลังตั้งท้องลูกคนแรกในวันเดียวกัน โดยหนุ่มเอสได้โพสต์ภาพขณะจับมือคิตตี้โดยมีแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “My two most precious presents. ของขวัญสองสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผม #FatherAndHusbandToBe” ท่ามกลางคอมเมนต์เหล่าคนบันเทิง รวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2020 เอส กันตพงศ์ และ คิตตี้ คริสติน่า โพสต์คลิปเฉลยเพศลูกในท้อง ซึ่งลูกคนแรกของทั้งคู่นั้นเป็น “ผู้หญิง”
ต่อมาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2020 เอส กันตพงศ์ และ คิตตี้ คริสติน่า ก็ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสอย่างชื่นมื่น พร้อมเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างเป็นทางการ
คริสติน่า ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2020 เวลา 19.27 น. ด้วยน้ำหนัก 3,950 กรัม และตั้งชื่อว่า “ด.ญ.วาเลนติน่า เอริก้า บำรุงรักษ์” ปัจจุบันน้องวาเลนติน่า อายุ 5 ขวบอยู่ในวัยกำลังน่ารักเลย
เอส กันตพงศ์ วูบหมดสติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กลางงานอีเวนต์ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลเอส กันตพงศ์ หยุดหายใจไปประมาณ 40 นาที ต้องนอนรักษาตัวและฟื้นร่างกายเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งตลอดเวลาที่ เอส ป่วย คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาพร้อมด้วยลูกสาวคอยให้กำลังใจอยู่ข้าง ๆ ไม่ห่าง จนกระทั่งพระเอกดังกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้อีกครั้งหนึ่ง แม้ความจำของเขาจะยังกลับมาไม่ครบ 100% ก็ตาม
ต่อมาเมื่อประมาณปลายปี 2567 เอส กันตพงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า แยกบ้านกันอยู่กับภรรยาและลูกสาวตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล โดยตัวเองออกมาอยู่บ้านกับคุณแม่ เพราะไม่อยากให้ลูกเห็นสภาพตอนอาการกำเริบ กลัวจะจำภาพอะไรที่ไม่ดีไปฝังในความเครียดของเด็ก แต่ก็ยังนัดเจอกับลูกและภรรยาอยู่ทุกครั้งที่ภรรยาว่าง ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลาย ๆ คนเริ่มจับตาและสงสัยในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือของทั้งคู่
กระทั่งช่วงต้นเดือนก.ค. 2568 เริ่มมีข่าวลือออกมาว่านักแสดงหนุ่มแยกทางภรรยาชาวต่างชาติ ซึ่งคู่ของ บอย ภิษณุ กับ เอส กันตพงศ์ ต่างก็ถูกจับตามองทั้ง 2 คู่ เพราะไร้ภาพคู่ และโมเมนต์ครอบครัวในโซเชียลมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลังจากนั้น บอย ภิษณุ ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวการจบความสัมพันธ์กับภรรยาชาวสวีเดน
จากนั้นในคืนถัดมา (30 ก.ค. 68) คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาของ เอส กันตพงศ์ ได้ตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามเธอถึงความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มผ่านทางอินสตาแกรมว่า “ขอโทษที่ต้องถามคำถามนี้ คุณยังอยู่กับคุณพ่อของวาเลนติน่าที่เมืองไทยหรือเปล่า” โดยคิตตี้ตอบกลับด้วยความยินดีว่า “ถามได้เลยค่ะ ฉันยังอยู่เมืองไทย แต่ฉันหย่ามาพักใหญ่แล้ว ฉันเคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน แต่เหมือนจะไม่ค่อยมีคนเห็น”
และเมื่อย้อนกลับไปดูโพสต์ย้อนหลังของ คิตตี้ คริสติน่า พบว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เธอได้ออกมาประกาศถึงการหย่าร้างกับอดีตสามี เอส กันตพงศ์ แล้ว โดยข้อความระบุว่า
“The tides have changed — inevitably. Life has taken a new turn, and with it, so have I. Yes, I am walking a new path – divorced. It’s been a few months now since all has settled and I feel free, grounded and full of love for what’s to come. The sun reminds me to shine and this chapter is mine to write.
กระแสน้ำได้เปลี่ยนไปแล้ว — อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตได้หักเลี้ยวไปในทิศทางใหม่ และฉันเองก็เช่นกัน
ใช่แล้ว ฉันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางใหม่ — ในฐานะคนหย่าร้าง
ตอนนี้ผ่านมาไม่กี่เดือน ทุกอย่างเริ่มสงบลง และฉันรู้สึกเป็นอิสระ มั่นคง และเปี่ยมไปด้วยความรักต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ดวงอาทิตย์เตือนให้ฉันเปล่งประกาย และบทนี้เป็นของฉันที่จะเขียนเอง”
อ้างอิงจาก : IG thekittyway, s_kantapong
