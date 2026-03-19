ปั๊มบางจาก สะเดา-ปริก ประกาศปิดชั่วคราวถึง 31 มี.ค. 69
สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสะเดา-ปริก โพสต์แจ้งงดให้บริการเติมน้ำมันชั่วคราวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2569 ยืนยันร้านค้าและมินิบิ๊กซียังเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ
วันที่ 19 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ปั๊มบางจาก สาขาสะเดา – ปริก โพสต์ข้อความประกาศแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการปิดให้บริการชั่วคราว ทางสถานีบริการน้ำมันระบุว่า ปั๊มบางจาก สาขาสะเดา-ปริก จะปิดให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ทางสถานีจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การประกาศปิดชั่วคราวนี้มีผลเฉพาะส่วนของการให้บริการเติมน้ำมันเท่านั้น
ทางปั๊มแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมว่า ร้านค้าและบริการอื่น ๆ ภายในพื้นที่สถานีบริการยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ประกอบด้วย มินิบิ๊กซี (Mini Big C), ร้านกาแฟชาวดอย, ร้านโนบิชา, ร้านกล้วยทอด และร้านอาหาร
ประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ยังสามารถแวะพักและใช้บริการร้านค้าภายในปั๊มได้ตามปกติ
