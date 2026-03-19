หญิงหูหนวกถูกไล่ลงจากเครื่องบิน เหตุไม่ฟังคำสั่งแอร์ ด้านสายการบินเล่าอีกด้าน
หญิงหูหนวกชาวอเมริกันถูกไล่ลงจากเครื่องบินของสายการบินฟรอนเทียร์ เหตุไม่ฟังคำสั่งแอร์ ด้านสายการบินเล่าอีกด้าน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าว นิวส์วีค รายงานถึงไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok ซึ่งเป็นชาวอเมริกันได้ออกมาอัดคลิปร้องเรียนว่าเธอซึ่งเป็นผู้มีภาวะบกพร่องทางการได้ยินถูกไล่ลงจากเครื่องบินสายการบินฟรอนเทียร์ หลังจากที่พนักงานบนเครื่องกล่าวหาว่าเธอไม่ยอมฟังคำสั่ง
โดยหญิงคนดังกล่าวซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเล่าว่าตั๋วของเธอได้ระบุแล้วว่าเธอเป็นผู้พิการทางการได้ยิน และเธอไม่ได้ทำตามคำสั่งของแอร์โฮสเตส ซึ่งทำให้แอร์ฯคนดังกล่าว เดินเข้ามาหาเธอและมีปากเสียงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยผู้โดยสารรอบๆพยายามอธิบายว่าเธอมีความบกพร่องทางการได้ยินและไม่ได้ตั้งใจเมินคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามพนักงานบนเครื่องตัดสินใจไล่เธอลงจากเครื่อง
ซึ่งในคลิปนั้นผู้โดยสารกล่าวทั้งน้ำตาว่าเธอยอมลงจากเครื่อง เพราะไม่อยากขัดขืน และระบุอีกด้วยว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิด พร้อมฝากถึงทางสายการบินฟรอนเทียร์ว่าขอให้อบรมพนักงานให้ดีกว่านี้
อย่างไรก็ตามทางสายการบินออกแถลงการณ์ว่า อ้างอิงจากพนักงานที่ปรากฎในคลิป หญิงคนดังกล่าวได้ขึ้นเครื่องมาพร้อมกับแอลกอฮอล์ที่เปิดอยู่ และตามกฎของสายการบินและกฎหมายรัฐห้ามนำแอลกอฮอล์ที่เปิดอยู่ขึ้นมาบนเครื่อง เธอจึงรีบดื่มแอลกอฮอล์จนหมด ทำให้พนักงานเกิดความกังวลว่าจะเกิดความวุ่นวาย เลยตัดสินใจให้เธอลงจากเครื่องและจัดเที่ยวบินใหม่ให้เธอในเวลาต่อมา
ทางสายการบินระบุอีกว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าหญิงคนดังกล่าวหูหนวกหรือมีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน พร้อมกล่าวอีกว่าเธอสามารถตอบโต้กับพนักงานได้
อย่างไรก็ตามทั้งแอร์ฟรอนเทียร์และทางสายการบินไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่อย่างใด
@legallyswiftie13
I was removed from a flight because I am deaf. When I went to rebook, the gate agents apologized for the flight attendant’s behavior. @Frontier Airlines please train your flight attendants on disability accommodations, specifically when somebody is deaf/hard of hearing. #deaf #disability #discriminationawareness
