ลือสนั่น จ่อเลิกจ้างพนักงาน Meta เกือบ 2 หมื่นคน เซ่นความก้าวหน้า AI

Aindravudh เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 09:11 น.
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แย้มแผนเลิกจ้างพนักงาน Meta ทะลุ 20% เซ่นความก้าวหน้า AI

สั่นสะเทือนกันทั้งซิลิคอนแวลลีย์เลยทีเดียว มีรายงานข่าวล่าสุดหลุดออกมาว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta (บริษัทแม่ของ Facebook, Instagram) อาจกำลังเตรียมแผนปรับลดขนาดองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งอาจกระทบต่อพนักงานมากถึง 20% โดยมี เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวแปรสำคัญเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า แผนการปลดพนักงานที่อาจเกิดขึ้น เป็นผลพวงมาจากการที่บริษัทต้องทุ่มงบลงทุนมหาศาลไปกับโปรเจกต์ AI ควบคู่ไปกับความคาดหวังว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้แบบก้าวกระโดด

ปัจจุบัน Meta มีพนักงานอยู่ราวๆ 80,000 คน หากมีการหั่นจำนวนคนลง 20% จริง นั่นหมายความว่าจะมีพนักงานที่ต้องสูญเสียตำแหน่งงานสูงถึง 16,000 คนเลยทีเดียว

แม้ว่า แอนดี้ สโตน โฆษกของ Meta จะออกมาเบรกกระแสข่าวดังกล่าวว่านี่เป็นเพียง “การรายงานข่าวเชิงคาดเดาจากแนวทางที่เป็นทฤษฎีเท่านั้น” และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่หากย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เคยหล่นวาทะที่น่าสนใจเอาไว้ว่า ความก้าวหน้าของ AI จะทำให้บริษัททำผลงานได้มากขึ้นโดยใช้คนน้อยลง และ “โปรเจกต์ที่เคยต้องใช้ทีมงานขนาดใหญ่ ตอนนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยคนเก่งๆ เพียงคนเดียว”

เสียงเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ ถึงจุดจบของมนุษย์เงินเดือน

แนวโน้มการลดคนเพื่อหลีกทางให้ AI ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายท่านได้ออกมาเตือนเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น จอฟฟรีย์ ฮินตัน ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าพ่อแห่ง AI” ที่มักจะออกมาพูดถึงความเสี่ยงที่เทคโนโลยีนี้มีต่อแรงงานมนุษย์ หรือแม้แต่ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) หัวเรือใหญ่แห่ง xAI และ Tesla ที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าในอนาคต “AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ทั้งหมด”

การเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนี้สร้างความกังวลอย่างหนักว่า หากผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียงานและรายได้ที่มั่นคง พวกเขาจะเอาชีวิตรอดและจ่ายค่าครองชีพพื้นฐานได้อย่างไร ทำให้ขณะนี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวเริ่มออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งขยายตาข่ายรองรับความเสี่ยงทางสังคม (Safety Nets) โดยหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ การแจกรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income หรือ UBI) เพื่อช่วยเหลือประชาชน

คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ ว่าหน่วยงานรัฐและสถาบันต่างๆ จะสามารถปรับตัวและออกนโยบายมารับมือกับคลื่นสึนามิแห่งเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ วันได้ทันเวลาหรือไม่

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

