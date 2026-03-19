ลือสนั่น จ่อเลิกจ้างพนักงาน Meta เกือบ 2 หมื่นคน เซ่นความก้าวหน้า AI
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แย้มแผนเลิกจ้างพนักงาน Meta ทะลุ 20% เซ่นความก้าวหน้า AI
สั่นสะเทือนกันทั้งซิลิคอนแวลลีย์เลยทีเดียว มีรายงานข่าวล่าสุดหลุดออกมาว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta (บริษัทแม่ของ Facebook, Instagram) อาจกำลังเตรียมแผนปรับลดขนาดองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งอาจกระทบต่อพนักงานมากถึง 20% โดยมี เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวแปรสำคัญเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า แผนการปลดพนักงานที่อาจเกิดขึ้น เป็นผลพวงมาจากการที่บริษัทต้องทุ่มงบลงทุนมหาศาลไปกับโปรเจกต์ AI ควบคู่ไปกับความคาดหวังว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้แบบก้าวกระโดด
ปัจจุบัน Meta มีพนักงานอยู่ราวๆ 80,000 คน หากมีการหั่นจำนวนคนลง 20% จริง นั่นหมายความว่าจะมีพนักงานที่ต้องสูญเสียตำแหน่งงานสูงถึง 16,000 คนเลยทีเดียว
แม้ว่า แอนดี้ สโตน โฆษกของ Meta จะออกมาเบรกกระแสข่าวดังกล่าวว่านี่เป็นเพียง “การรายงานข่าวเชิงคาดเดาจากแนวทางที่เป็นทฤษฎีเท่านั้น” และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่หากย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เคยหล่นวาทะที่น่าสนใจเอาไว้ว่า ความก้าวหน้าของ AI จะทำให้บริษัททำผลงานได้มากขึ้นโดยใช้คนน้อยลง และ “โปรเจกต์ที่เคยต้องใช้ทีมงานขนาดใหญ่ ตอนนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยคนเก่งๆ เพียงคนเดียว”
เสียงเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ ถึงจุดจบของมนุษย์เงินเดือน
แนวโน้มการลดคนเพื่อหลีกทางให้ AI ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายท่านได้ออกมาเตือนเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น จอฟฟรีย์ ฮินตัน ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าพ่อแห่ง AI” ที่มักจะออกมาพูดถึงความเสี่ยงที่เทคโนโลยีนี้มีต่อแรงงานมนุษย์ หรือแม้แต่ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) หัวเรือใหญ่แห่ง xAI และ Tesla ที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าในอนาคต “AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ทั้งหมด”
การเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนี้สร้างความกังวลอย่างหนักว่า หากผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียงานและรายได้ที่มั่นคง พวกเขาจะเอาชีวิตรอดและจ่ายค่าครองชีพพื้นฐานได้อย่างไร ทำให้ขณะนี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวเริ่มออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งขยายตาข่ายรองรับความเสี่ยงทางสังคม (Safety Nets) โดยหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ การแจกรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income หรือ UBI) เพื่อช่วยเหลือประชาชน
คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ ว่าหน่วยงานรัฐและสถาบันต่างๆ จะสามารถปรับตัวและออกนโยบายมารับมือกับคลื่นสึนามิแห่งเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ วันได้ทันเวลาหรือไม่
