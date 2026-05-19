ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’
โซเชียลช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น คนซื้อกินไม่ลงยอมทิ้งลงถังขยะ ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’
กลายเป็นคลิปไวรัลที่โลกออนไลน์กำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ เมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งชื่อบัญชี @artsniper5 โพสต์คลิปรีวิวข้าวกล่องเมนู ‘ข้าวหมูแดง’ พร้อมแคปชั่นว่า “ขายได้ไงว่ะ? ลุงร้านมะพร้าวข้างร้านถือมาให้ดู ก่อนโยนทิ้งไปอีกรอบ แกบอกว่า แด๊กไม่ได้จริง ๆ ข้าวหมูแดง 50฿ มันใช่หรอ?”
สิ่งที่สะดุดตาที่สุดจากคลิปรีวิวข้าวกล่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก็คือ สีสันของหมูแดงในกล่อง ซึ่งจริง ๆ แล้วข้าวหมูแดง ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาสีของหมูจะออกส้ม ๆ แดง ๆ แต่ในคลิปไวรัลนี้หมูในกล่องกลับเป็นสีชมพูบานเย็น แถมใส่น้ำปลาพริกมาให้ แทนที่จะเป็นน้ำราดหมูแดง
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ บางคนก็แซวว่า ‘คนขายน่าจะกำลังมีความรัก’, ‘มือใหม่หัดทำขายวันแรก’ ชาวเน็ตบางคนก็คาดเดาว่า คนขายอาจจะหยิบสีผสมอาหารมาผิดสีจากที่ต้องใช้สีส้มแสดมาหมักหมู กลับหยิบสีชมพูมาเลยออกมาเป็นเมนูข้าวหมูชมพูอย่างในคลิป
@artsniper5
ขายได้ไงว่ะ? ลุงร้านมะพร้าวข้างร้านถือมาให้ดู ก่อนโยนทิ้งไปอีกรอบ แกบอกว่า แด๊กไม่ได้จริงๆ
♬ เสียงต้นฉบับ – ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่วันดี – ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่วันดี
อ้างอิงจาก : Tiktok @artsniper5
ติดตาม The Thaiger บน Google News: