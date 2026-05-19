“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ลงวันที่ 14 พ.ค. 2569 โดยให้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธานวิปฝ่ายค้าน และมีกรรมการอีก 24 คน ประกอบไปด้วย
1.นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
2.นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน
3.นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม. พรรคประชาชน
4.นายปิยรัฐ จงเทพ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
5.นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
6.น.ส.รัชนก สุขประเสริฐ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
7.นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน
8.นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน
9.น.ส.ณัฐยา บุญภักดี สมาชิกพรรคประชาชน
10.นายวีรนันท์ ฮวดศรี สส.ขอนแก่น พรรคประชาชน
11.นายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน
12.นายปรีติ เจริญศิลป์ สส.นนทบุรี พรรคประชาชน
13.นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน
14.น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล สส.กทม. พรรคประชาชน
15.นายเอกรัฐ พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด พรรคกล้าธรรม
16.นายประสิทธิ์ โนทะ สส.น่าน พรรคกล้าธรรม
17.นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก พรรคกล้าธรรม
18.นายวงศ์วชร ขาวทอง นายทะเบียนพรรคกล้าธรรม
19.นายนรพล ตันติมนตรี สส.เชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม
20.นายชยานันท์ เกตุเมฆ สมาชิกพรรคกล้าธรรม
21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม
22.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
23.นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
24.นายกาญจน์ ตั้งปอง สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์
โดยให้คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 1.พิจารณาดำเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภาผู้แทนราษฎร 2.ดำเนินการอื่นตามที่ผู้นำฝ่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
