“เนทันยาฮู” โพสต์คลิปซื้อกาแฟ สยบข่าวลือถูกขีปนาวุธอิหร่านปลิดชีพ
เบนจามิน เนทันยาฮู โพสต์คลิปตัวเองซื้อกาแฟ สยบข่าวลือว่าเสียชีวิตจากขีปนาวุธอิหร่าน พร้อมโชว์ให้ดูว่ามี 5 นิ้ว ยืนยันไม่ใช่ AI
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่านายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้โพสต์คลิปตัวเองขณะไปซื้อกาแฟ ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากขีปนาวุธของอิหร่าน
โดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในเยรูซาเล็ม และพูดว่า “ตายแล้ว…ผมอยากกินกาแฟ” พร้อมกล่าวอีกว่า ตนชอบกินกาแฟมาก และตนก็ชอบประชาชนชาวอิสราเอล นอกจากนี้ยังชูนิ้วให้เห็นอีกว่ามี 5 นิ้ว เพื่อสยบข่าวลือว่าคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นจาก AI
เบื้องต้นสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เปรียบเทียบภาพร้านกาแฟดังกล่าวจากในคลิปกับรูปบนอินเตอร์เน็ตพบว่าของตกแต่งภายในร้านตรงกัน
สำหรับข่าวลือว่านายเนทันยาฮูเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ในคลิปแถลงของนายเนทันยาฮูถึงสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง พบว่าบางช่วงของคลิปผู้นำอิสราเอลมีหกนิ้ว จึงเกิดเป็นทฤษฎีว่านายเนทันยาฮูเสียชีวิตไปแล้ว จึงต้องใช้ AI ในการทำคลิปแทน
