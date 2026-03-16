ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” โพสต์คลิปซื้อกาแฟ สยบข่าวลือถูกขีปนาวุธอิหร่านปลิดชีพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 08:18 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 08:18 น.
70

เบนจามิน เนทันยาฮู โพสต์คลิปตัวเองซื้อกาแฟ สยบข่าวลือว่าเสียชีวิตจากขีปนาวุธอิหร่าน พร้อมโชว์ให้ดูว่ามี 5 นิ้ว ยืนยันไม่ใช่ AI

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่านายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้โพสต์คลิปตัวเองขณะไปซื้อกาแฟ ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากขีปนาวุธของอิหร่าน

โดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในเยรูซาเล็ม และพูดว่า “ตายแล้ว…ผมอยากกินกาแฟ” พร้อมกล่าวอีกว่า ตนชอบกินกาแฟมาก และตนก็ชอบประชาชนชาวอิสราเอล นอกจากนี้ยังชูนิ้วให้เห็นอีกว่ามี 5 นิ้ว เพื่อสยบข่าวลือว่าคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นจาก AI

เบื้องต้นสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เปรียบเทียบภาพร้านกาแฟดังกล่าวจากในคลิปกับรูปบนอินเตอร์เน็ตพบว่าของตกแต่งภายในร้านตรงกัน

สำหรับข่าวลือว่านายเนทันยาฮูเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ในคลิปแถลงของนายเนทันยาฮูถึงสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง พบว่าบางช่วงของคลิปผู้นำอิสราเอลมีหกนิ้ว จึงเกิดเป็นทฤษฎีว่านายเนทันยาฮูเสียชีวิตไปแล้ว จึงต้องใช้ AI ในการทำคลิปแทน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

