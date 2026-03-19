“แสวง” แจง กกต. งดไปดูงานต่างประเทศแล้ว หลังเตรียมบินดูงาน 4 ประเทศ
จากกรณีที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กกต. เตรียมนำคณะนักเรียน พตส. รุ่น 16 เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, เยอรมัน, โปแลนด์ และ ญี่ปุ่น ท่ามกลางวิกฤติพลังงานและคำสั่งงดดูงานต่างประเทศนั้น
ล่าสุดนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น ไม่มี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. และ กกต. รวมถึงเลขาธิการ กกต. ไม่ได้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศตามที่ปรากฏเป็นข่าว
โดยได้แจ้งงดเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในที่ประชุม กกต. หลังจากได้รับหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ทั้งนี้อ้างอิงจากหนังสือระบุว่า ด้วยสำนักงาน กกต.จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.16 มีผู้เข้าอบรม 148 คน และกำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง แบ่งเป็นดังนี้ ออสเตรเลีย 18-25 เม.ย. 69, เยอรมนี 19-26 เม.ย. 69, โปแลนด์ 19-26 เม.ย. 69, ญี่ปุ่น 19-25 เม.ย. 69
