กรมเจ้าท่า วอนตรึงอัตราค่าโดยสาร “เรือคลองแสบ” ยังไม่ปรับขึ้นราคา
กรมเจ้าท่า ออกเอกสารวอนตรึงอัตราค่าโดยสาร เรือคลองแสนแสบ ท่ามกลางวิกฤติราคาน้ำมัน ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ปรับขึ้นราคา
กรมเจ้าท่า ออกหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทุกภาคส่วน ตรึงอัตราค่าโดยสาร เรือคลองแสนแสบ ท่ามกลางวิกฤติพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น
โดยกรมเจ้าท่าระบุว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือ!! ผู้ประกอบการร่วม “ตรึงราคา” ค่าโดยสาร นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดตั้ง ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด พร้อมกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท ไม่ให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารหรือค่าขนส่งสินค้าเกินกว่ากรอบที่กฎหมายกำหนด โดยกระทรวงคมนาคม ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทุกภาคส่วน ตรึงอัตราค่าโดยสาร ในช่วงที่รัฐบาลยังคงมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินมาตรการดูแลในแต่ละระบบการขนส่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ กรมเจ้าท่า ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขนส่งทางน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งการตรวจสอบผู้ประกอบการเรือโดยสาร และเรือขนส่งสินค้า ไม่ให้เรียกเก็บค่าบริการเกินอัตราที่กำหนด รวมถึงติดตามสถานการณ์ค่าระวางสินค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากกรณีที่มีข่าวว่าเรือคลองแสนแสบประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาทในสัปดาห์นี้ จากเดิม ราคา 11 – 21 บาท เป็น 12 – 22 บาท ตามระยะทาง
ด้านนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด อาทิ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแต่อย่างใด เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องพิจารณาตามโครงสร้างต้นทุน โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ
กระทรวงคมนาคมยืนยันเดินหน้าดูแลระบบขนส่งทุกมิติอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในระดับโลก
