เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา

เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษที่ทำทุกคนเข้าใจผิด แค่ประชาสัมพันธ์อันตรายโรคหัวใจ ยืนยันไม่ได้มีปัญหาในชีวิต-ครอบครัว
หลังจากทำให้แฟนคลับทั้งประเทศอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อจู่ ๆ เอส กันตพงศ์ ก็ออกมาโพสต์จดหมายถึงคนที่รักเนื้อหาคล้ายเป็นการบอกลาเป็นนัย ๆ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางนักแสดงดังก็เงียบหายไปจากโซเชียล และไม่ได้มีการอธิบายถึงจดหมายดังกล่าว
ล่าสุด 2 ต.ค. 68 ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอกับ เอส กันตพงศ์ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แนวโรแมนติก-แฟนตาซีเรื่องใหม่ “รักสาปสูญ” ที่ โรงภาพยนตร์ ONE BANGKOK ชั้น 5 ZONE PARADE เจ้าตัวเลยได้มาให้สัมภาษณ์เพื่อชี้แจงถึงจดหมายที่โพสต์ลงไปว่า
“หลังโพสต์ไปมีคนโทรมาหาเป็นร้อยสาย ร้อยกว่าข้อความ ต้องขอบคุณทุกความห่วงใยมาก ๆ และต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิด จดหมายวันนั้นเป็นการรณรงค์วันหัวใจโลก โครงการให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เพื่อให้ทุกคนไม่ประมาท แต่จริง ๆ แล้วก็ชอบเขียนอะไรแบบนี้อยู่แล้ว แต่ไม่เคยโพสต์ ชอบเขียนถามตัวเองว่าถ้าสมมติวันนี้ผมตายอะไรที่ยังไม่ได้ทำ แล้วมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอันนี้ยกเลิกดีกว่าหรืออันนี้ควรทำ ซึ่งจะทำให้จัดสรรเวลาชีวิตได้ดีขึ้น”
เอส กันตพงศ์ ยังยืนอีกด้วยว่า “ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิต และไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ตนยังเป็นคุณพ่อที่มีกิจกรรมกับลูกสาวเยอะมาก แต่ไม่ค่อยได้โพสต์ลง ส่วนแม่ของลูกก็ทำหน้าที่เป็นคุณแม่เช่นกัน ที่เขียนเพราะอยากแบ่งปันให้คนปลงมากขึ้น อยากให้ใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติด ถ้าเรามีสติกับตัวเองก็จะทำให้เครียดน้อยลง นี่อาจเป็นเพราะเคยเฉียดตายมาก่อน และเป็นคนชอบเตรียมตัวด้วย”
สำหรับเหตุผลที่ต้องปิดฉากความรักกับอดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ เปิดใจว่า “เรื่องนี้ตนไม่รู้จริง ๆ ต้องไปถามฝ่ายหญิงจะดีกว่า แต่ในเมื่อชีวิตคู่ของคนสองคน ถ้าอีกคนหนึ่งตัดสินใจยังไงเราก็ต้องเคารพ เพราะส่วนตัวแล้วไม่ชอบขัดคนอื่น อีกอย่างบางคำถามถ้าถามไปต่อให้ได้หรือไม่ได้คำตอบก็ไม่อยากไปกดดันเพื่อให้ได้คำตอบ เลยเป็นคนที่ไม่ชอบถามใครเกิน 2 ครั้ง ถ้าเกิน 2 ครั้งแล้วยังไม่ได้คำตอบก็จะไม่ถามอีกเลย”
