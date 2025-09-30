ข่าวดาราบันเทิง

เอส กันตพงศ์ เขียนจดหมายลา แฟนคลับเป็นห่วง แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 09:38 น.
68

เกิดอะไรขึ้น? เอส กันตพงศ์ เขียนจดหมายบอกลาถึงทุกคนที่รัก ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจนับร้อยข้อความ

เชื่อว่าทุกคนยังคงจำได้กับเหตุการณ์การล้มป่วยกะทันหันของพระเอกชื่อดัง เอส กันตพงศ์ เจ้าตัวเผชิญกับภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน จนหัวใจหยุดเต้น และต้องเข้ารับการรักษานานหลายเดือน ความจำบางส่วนหายไป แม้ปัจจุบันเขากลับมาทำงานและใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติแล้ว แต่การล้มป่วยในวันนั้นถือเป็นวินาทีเฉียดตายที่ทำให้เจ้าตัวรู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น

ล่าสุด เอส กันตพงศ์ ถูกจับตาอีกครั้ง เมื่อจู่ ๆ เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์จดหมายบอกลาทุกคนล่วงหน้า เผื่อการจากไปอย่างกะทันหันผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “จดหมายถึงคนที่ผมรัก 29 กันยายน เป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) #SCA #SuddenCardiacArrest #ใครใครก็หัวใจหยุดได้” เนื้อหาภายในจดหมายลาของเอสนั้นทำเอาแฟนคลับต่างก็เป็นห่วง และแห่ส่งกำลังใจในพระเอกหนุ่มกันอย่างล้นหลาม

“ถึงทุกคนที่ผมรัก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมโชคดีเหลือเกินที่ได้มีทุกคนอยู่เคียงข้าง ได้หัวเราะ ได้ร้องไห้ และได้เติบโตไปด้วยกัน ทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ผมจะเก็บไว้ในใจเสมอ

แต่เพราะการจากลานั้นไม่แน่นอน

เหมือนกับโรคภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (SCA), โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmia) หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สามารถพรากเราไปจากคนที่เรารักได้ในทุกวินาที

แต่ถ้าวันนั้นมาถึง ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมรักและภูมิใจในตัวทุกคนมากแค่ไหน อย่าเสียใจนานนะครับ ขอให้คิดถึงผมในวันที่มีรอยยิ้ม ระลึกถึงกันด้วยเรื่องราวดี ๆ และความทรงจำดี ๆ ที่เราเคยสร้างมาด้วยกัน

ผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่ รักตัวเองและผู้อื่น ดูแลกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและไม่ยึดติด

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกความรัก ทุกบทเรียน ทุกกำลังใจ และทุกลมหายใจที่เราได้แชร์ร่วมกัน ผมจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปครับ

รักเสมอ S กันตพงศ์”

อ้างอิงจาก : FB เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

