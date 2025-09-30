เอส กันตพงศ์ เขียนจดหมายลา แฟนคลับเป็นห่วง แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

เกิดอะไรขึ้น? เอส กันตพงศ์ เขียนจดหมายบอกลาถึงทุกคนที่รัก ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจนับร้อยข้อความ
เชื่อว่าทุกคนยังคงจำได้กับเหตุการณ์การล้มป่วยกะทันหันของพระเอกชื่อดัง เอส กันตพงศ์ เจ้าตัวเผชิญกับภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน จนหัวใจหยุดเต้น และต้องเข้ารับการรักษานานหลายเดือน ความจำบางส่วนหายไป แม้ปัจจุบันเขากลับมาทำงานและใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติแล้ว แต่การล้มป่วยในวันนั้นถือเป็นวินาทีเฉียดตายที่ทำให้เจ้าตัวรู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น
ล่าสุด เอส กันตพงศ์ ถูกจับตาอีกครั้ง เมื่อจู่ ๆ เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์จดหมายบอกลาทุกคนล่วงหน้า เผื่อการจากไปอย่างกะทันหันผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “จดหมายถึงคนที่ผมรัก 29 กันยายน เป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) #SCA #SuddenCardiacArrest #ใครใครก็หัวใจหยุดได้” เนื้อหาภายในจดหมายลาของเอสนั้นทำเอาแฟนคลับต่างก็เป็นห่วง และแห่ส่งกำลังใจในพระเอกหนุ่มกันอย่างล้นหลาม
“ถึงทุกคนที่ผมรัก
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมโชคดีเหลือเกินที่ได้มีทุกคนอยู่เคียงข้าง ได้หัวเราะ ได้ร้องไห้ และได้เติบโตไปด้วยกัน ทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ผมจะเก็บไว้ในใจเสมอ
แต่เพราะการจากลานั้นไม่แน่นอน
เหมือนกับโรคภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (SCA), โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmia) หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สามารถพรากเราไปจากคนที่เรารักได้ในทุกวินาที
แต่ถ้าวันนั้นมาถึง ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมรักและภูมิใจในตัวทุกคนมากแค่ไหน อย่าเสียใจนานนะครับ ขอให้คิดถึงผมในวันที่มีรอยยิ้ม ระลึกถึงกันด้วยเรื่องราวดี ๆ และความทรงจำดี ๆ ที่เราเคยสร้างมาด้วยกัน
ผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่ รักตัวเองและผู้อื่น ดูแลกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและไม่ยึดติด
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกความรัก ทุกบทเรียน ทุกกำลังใจ และทุกลมหายใจที่เราได้แชร์ร่วมกัน ผมจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปครับ
รักเสมอ S กันตพงศ์”
