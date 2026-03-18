ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 15:34 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศผลสอบ ม.4 ประจำปี 2569 หลังทำสถิติยอดผู้สมัครทะลุ 13,895 คน สูงสุดในรอบ 18 ปี นักเรียนที่สอบผ่านต้องรายงานตัวออนไลน์ทันทีภายใน 17 มี.ค. นี้ มอบตัว วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2569 อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569

ปีนี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 1,520 คน โดยโรงเรียนจัดการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 13,895 คน ถือเป็นสถิติยอดผู้สมัครสูงสุดในรอบ 18 ปี

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

ขั้นตอนหลังสอบผ่าน (ต้องทำตามลำดับ)

นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด

1. รายงานตัวออนไลน์

  • วัน-เวลา วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น.
  • วิธีปฏิบัติ ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ admission.triamudom.ac.th เพื่อกดยืนยันสิทธิ์ กรอกข้อมูลประวัติ และอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากนักเรียนไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะตัดสิทธิ์ทันที

2. มอบตัวที่โรงเรียน

  • วัน-เวลา วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น. (หมายเหตุ ผู้ปกครองควรตรวจสอบวันที่และเวลาที่ระบุในเอกสารยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องแม่นยำ)
  • วิธีปฏิบัติ ผู้ปกครองต้องพาลูกเดินทางมามอบตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเข้าทางประตูฝั่งถนนพญาไท และไปรายงานตัว ณ ห้องที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มาตามนัดหมาย โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นกัน

3. ประชุมผู้ปกครอง

ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4. เข้าร่วมกิจกรรมบังคับ

นักเรียนต้องเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนประกาศบนเว็บไซต์ หากนักเรียนละเลยไม่ปฏิบัติตาม โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

