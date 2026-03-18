ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศผลสอบ ม.4 ประจำปี 2569 หลังทำสถิติยอดผู้สมัครทะลุ 13,895 คน สูงสุดในรอบ 18 ปี นักเรียนที่สอบผ่านต้องรายงานตัวออนไลน์ทันทีภายใน 17 มี.ค. นี้ มอบตัว วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2569 อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569
ปีนี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 1,520 คน โดยโรงเรียนจัดการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 13,895 คน ถือเป็นสถิติยอดผู้สมัครสูงสุดในรอบ 18 ปี
ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
- เว็บไซต์หลักของโรงเรียน triamudom.ac.th
- ระบบรายงานตัวออนไลน์ admission.triamudom.ac.th
- Google Drive (ลิงก์ตรงจากโรงเรียน) [คลิก]
ขั้นตอนหลังสอบผ่าน (ต้องทำตามลำดับ)
นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด
1. รายงานตัวออนไลน์
- วัน-เวลา วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น.
- วิธีปฏิบัติ ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ admission.triamudom.ac.th เพื่อกดยืนยันสิทธิ์ กรอกข้อมูลประวัติ และอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากนักเรียนไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะตัดสิทธิ์ทันที
2. มอบตัวที่โรงเรียน
- วัน-เวลา วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น. (หมายเหตุ ผู้ปกครองควรตรวจสอบวันที่และเวลาที่ระบุในเอกสารยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องแม่นยำ)
- วิธีปฏิบัติ ผู้ปกครองต้องพาลูกเดินทางมามอบตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเข้าทางประตูฝั่งถนนพญาไท และไปรายงานตัว ณ ห้องที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มาตามนัดหมาย โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นกัน
3. ประชุมผู้ปกครอง
ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4. เข้าร่วมกิจกรรมบังคับ
นักเรียนต้องเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนประกาศบนเว็บไซต์ หากนักเรียนละเลยไม่ปฏิบัติตาม โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
อ่านข่าว
- ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่
- กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา
- สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: