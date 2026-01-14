การเงินเศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:59 น.
ภาพแสดงขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 69 Paper & Pencil ที่สำคัญ

เช็กด่วน 3 จุดพลาดสำคัญสมัครสอบ ก.พ. 69 (Paper & Pencil) วันแรก 14 ม.ค. 69ทั้งเรื่องรูปถ่าย การจ่ายเงิน และการกรอกข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ พร้อมสรุปกำหนดการสอบ 5 ก.ค. 2569

คำเตือนสำหรับว่าที่ข้าราชการทุกคน กดสมัครสอบแล้ว ไม่ได้แปลว่า ได้สอบแน่ เพราะสนามสอบ ก.พ. ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2569 มีเงื่อนไขกติกาเหล็กหลายข้อ ที่หากเผลอพลาดแม้แต่นิดเดียว ระบบจะ ดีดคุณออก หรือทำให้คุณ หมดสิทธิเข้าห้องสอบ แบบเจ็บแต่จบ

ปีนี้ สำนักงาน ก.พ. ดีดยังเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (450,000 ที่นั่ง ใน 14 ศูนย์สอบทั่วประเทศ) ใครไม่อยากน้ำตาตกในเพราะเรื่องเอกสาร อ่าน 3 จุดตาย นี้ให้ขึ้นใจก่อนกดสมัคร

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร สอบ ก.พ. 2569 (Paper & Pencil) วันนี้ 14 ม.ค. 69 วันแรก ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

เช็ก 1 ข้อมูลผิดชีวิตเปลี่ยน (ยืนยันแล้ว “แก้ไม่ได้”)

ด่านแรกที่คนตกม้าตายเยอะที่สุด คู่มือการสมัครระบุชัดเจนว่า เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไม่ได้ โดยเฉพาะ 3 ข้อมูลสำคัญนี้

  • ระดับวุฒิการศึกษา: เลือกได้เพียง 1 ระดับ

  • ศูนย์สอบ: เลือกได้เพียง 1 ศูนย์

  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน: ถ้ากรอกผิดไม่ตรงกับบัตรจริง วันสอบคุณจะ “ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ” ทันที

ก่อนนิ้วจะกดยืนยัน ให้หายใจลึก ๆ แล้วทวนข้อมูล 3 อย่างนี้อีกรอบ ถ้าจะพลาดขอให้ไปพลาดข้อสอบยาก ๆ ไม่ใช่พลาดตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

เช็ก 2 รูปถ่ายไม่ผ่าน = จ่ายเงินไม่ได้

ลืมระบบเก่าไปได้เลย ปีนี้ระบบบังคับให้ “อัปโหลดรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะชำระเงินได้” และรูปนี้จะติดตัวคุณไปตลอด ทั้งบนบัตรประจำตัวสอบและหนังสือรับรองผลสอบผ่าน (เปลี่ยนทีหลังไม่ได้) สเปกรูปที่ต้องเตรียม

  • หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย (สีพื้นสุภาพ)

  • ไฟล์นามสกุล .JPG เท่านั้น

  • ขนาดไฟล์ ไม่น้อยกว่า 40 KB

  • ต้องเป็นรูปที่ชัดเจนและ “เหมือนตัวจริง”

อย่าใช้รูปเซลฟี่ที่แสงเงาจัดเกินไป หรือรูปที่ผ่านแอปฯ แต่งหน้าจนไม่เหลือเค้าเดิม เพราะอาจมีปัญหายืนยันตัวตนหน้าห้องสอบ

เช็ก 3 กับดักการจ่ายเงิน (ช้า = หลุด)

ที่นั่งสอบที่คุณจองไว้ “ไม่ได้เป็นของคุณตลอดไป” กติการะบุชัดว่า ระบบจะล็อกที่นั่งไว้ให้จนกว่าคุณจะชำระเงิน แต่ “ต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป” นับจากวันที่ยืนยันการสมัคร

  • ถ้าจ่ายไม่ทัน: ระบบจะ ยกเลิกการจองและตัดสิทธิอัตโนมัติ ที่นั่งของคุณจะหลุดไปให้คนอื่นทันที

  • ช่องทางชำระเงิน (ธ.กรุงไทย): Krungthai NEXT, เป๋าตัง, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM

  • เวลาปิดระบบ: ห้ามชำระช่วง 22.01 – 24.00 น. เพราะระบบปิดประมวลผล

ทริกสำหรับคนสมัครไม่ทัน หากศูนย์สอบเต็ม ให้ลองตื่นมาเช็กเว็บช่วง 08.00 น. ของทุกวัน เพราะจะมี “ที่นั่งหลุด” จากคนที่จองแล้วไม่จ่ายเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ

การเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. 69 Paper &amp; Pencil อย่างถูกต้อง
สำนักงาน ก.พ.

ไทม์ไลน์สำคัญ “สอบ ก.พ. 69” (Paper & Pencil)

  • 14 ม.ค. 69 (08.30 น.): เปิดรับสมัครสอบ (จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
  • 3 ก.พ. 69: ปิดรับสมัคร (กรณีที่นั่งยังไม่เต็ม)
  • 20 ก.พ. 69: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
  • 28 พ.ค. 69: ประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบ และเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • 5 ก.ค. 69: วันสอบข้อเขียน
  • 15 ก.ย. 69: ประกาศผลสอบ

เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง, ไฟล์รูปถ่ายที่ถูกต้อง และเงินค่าสมัครให้พร้อม ขอให้ว่าที่ข้าราชการทุกท่านโชคดีในสนามสอบครับ

