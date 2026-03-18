ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV ซาราห์ เทนา แฉเคยคบลับๆ หลายปี ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ แบบฟ้าผ่า
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้าแบบงงๆ หลังอดีตนักแสดงผู้ใหญ่วัย 32 ปี ซาราห์ เทนา ออกมาเปิดเผยกับ Daily Mail ว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์ลับๆ กับชาลาเมต์มาก่อน รู้สึกตกใจมากเมื่อรู้ว่าเขาไปคบกับ ไคลี่ เจนเนอร์
สัมพันธ์รักเริ่มต้นในเดือนมกราคม ปี 2563 เมื่อเทนาบังเอิญเห็นการแสดงของชาลาเมต์ในหนังเรื่อง The King แล้วเกิดความประทับใจขึ้นมา เธอเลยตัดสินใจส่ง DM หาเขาผ่านอินสตาแกรม
“ฉันแอบคิดว่า ‘หนุ่มคนนี้คือใครวะ’ เพราะไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อน พอไปค้นดูก็รู้สึกเลยว่าหล่อมากเลย”
แต่กว่าชาลาเมต์จะตอบกลับก็ผ่านไปเกือบสามเดือน จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน เขาถึงได้ส่งข้อความมาหาและทั้งคู่แลกเบอร์โทรศัพท์กัน พอรู้ว่าเทนาอยู่ที่ลอสแอนเจลิส ชาลาเมต์ก็ชวนเธอมาพบกันคืนนั้นเลย
การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นที่บ้านริมทะเลของเพื่อนชาลาเมต์ในซานตาโมนิกา เทนาบอกว่าทั้งคู่ตื่นเต้นและเกร็งพอๆ กัน แต่พอได้คุยกันจริงๆ ก็รู้สึกว่าคลิกกันทันที ดื่มไวน์ คุยเรื่องหนังที่ชอบ และชาลาเมต์ยังหยิบกีตาร์มาร้องเพลง Bob Dylan ให้ฟังด้วย
“เขาเอาสคริปต์บทหนัง Bob Dylan วางไว้เต็มห้องเลย ฉันถามว่านี่คืออะไร เขาบอกว่ากำลังจะรับบท Bob Dylan อยู่ ฟังดูเท่มากเลย” เธอเล่าพร้อมบอกว่าชาลาเมต์เล่นเพลงได้ดีมากสำหรับคนที่ฝึกมาแค่ประมาณเดือนเดียว
คืนนั้นชาลาเมต์เป็นฝ่าย “เริ่มก่อน” และเทนาก็พักค้างคืนอยู่ด้วย
หลังจากคืนนั้น ทั้งคู่เริ่มพบกันประมาณเดือนเว้นเดือนเรื่อยมา จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2565 เทนาตัดสินใจเปิดอกบอกความรู้สึกที่แท้จริงออกไป
“ฉันรู้ว่าทั้งคู่มีความรู้สึกให้กัน ถึงได้คบกันมาได้นานขนาดนี้ ฉันบอกเขาว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันจริงจังกว่านี้ อยากมีเวลาให้กันมากขึ้น และการที่ได้ไปด้วยกันที่นิวยอร์กก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าต้องการสิ่งนั้น” เธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า “ฉันตกหลุมรักทิโมที่ค่ะ”
จุดจบที่ไม่ทันตั้งตัว เดือนมกราคม ปี 2566 เทนาส่งข้อความอวยพรวันเกิดให้ชาลาเมต์ เขาแค่กด heart กลับมา ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่ม นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ติดต่อกัน
ไม่ถึงสามสัปดาห์ให้หลัง ข่าวก็แพร่กระจายออกมาว่าชาลาเมต์ไปงาน Paris Fashion Week ของ Jean Paul Gaultier และมีปฏิสัมพันธ์กับไคลี่ เจนเนอร์ จนกระทั่งเดือนเมษายนปีเดียวกัน มีภาพรถของไคลี่จอดอยู่หน้าบ้านชาลาเมต์ในเบเวอร์ลีฮิลส์ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกงานด้วยกันอย่างเปิดเผย ทั้ง US Open, Golden Globes และอีกหลายงาน
“พอเห็นข่าวว่าเขาคบกับไคลี่ ฉันงงมากเลย ตอนแรกคิดว่าข่าวปลอม แล้วก็คิดว่าอาจเป็นแค่ PR แต่ตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาคบกันจริงๆ มันไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉันเลย” เธอบอก พร้อมระบุว่าการที่ชาลาเมต์ย้ายไปหาคนอื่นแบบรวดเร็วนั้นไม่ให้เกียรติเธอเลย
แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว เทนายอมรับว่ายังคิดถึงชาลาเมต์อยู่
“ฉันคิดถึงเขามากเลย เพราะไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้ว ช่วงนั้นฉันเศร้าและหดหู่กับเรื่องที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมั่นใจมากว่าเราสองคนมีอะไรบางอย่างพิเศษ”
เธอยังบอกด้วยว่าตอนนี้เชื่อว่าชาลาเมต์คบกับไคลี่บจริงจังแล้ว เพราะ “ถ้าความสัมพันธ์ของเขากับเธอเปิดกว้าง เราคงยังเจอกันอยู่”
ทางฝั่ง Page Six พยายามติดต่อทั้งเทนาและทีมงานของชาลาเมต์เพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
