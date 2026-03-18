ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 15:45 น.
75
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV ซาราห์ เทนา แฉเคยคบลับๆ หลายปี ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ แบบฟ้าผ่า

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้าแบบงงๆ หลังอดีตนักแสดงผู้ใหญ่วัย 32 ปี ซาราห์ เทนา ออกมาเปิดเผยกับ Daily Mail ว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์ลับๆ กับชาลาเมต์มาก่อน รู้สึกตกใจมากเมื่อรู้ว่าเขาไปคบกับ ไคลี่ เจนเนอร์

สัมพันธ์รักเริ่มต้นในเดือนมกราคม ปี 2563 เมื่อเทนาบังเอิญเห็นการแสดงของชาลาเมต์ในหนังเรื่อง The King แล้วเกิดความประทับใจขึ้นมา เธอเลยตัดสินใจส่ง DM หาเขาผ่านอินสตาแกรม

“ฉันแอบคิดว่า ‘หนุ่มคนนี้คือใครวะ’ เพราะไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อน พอไปค้นดูก็รู้สึกเลยว่าหล่อมากเลย”

Timothée Chalamet, left, and Kylie Jenner arrive at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles.
(Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

แต่กว่าชาลาเมต์จะตอบกลับก็ผ่านไปเกือบสามเดือน จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน เขาถึงได้ส่งข้อความมาหาและทั้งคู่แลกเบอร์โทรศัพท์กัน พอรู้ว่าเทนาอยู่ที่ลอสแอนเจลิส ชาลาเมต์ก็ชวนเธอมาพบกันคืนนั้นเลย

การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นที่บ้านริมทะเลของเพื่อนชาลาเมต์ในซานตาโมนิกา เทนาบอกว่าทั้งคู่ตื่นเต้นและเกร็งพอๆ กัน แต่พอได้คุยกันจริงๆ ก็รู้สึกว่าคลิกกันทันที ดื่มไวน์ คุยเรื่องหนังที่ชอบ และชาลาเมต์ยังหยิบกีตาร์มาร้องเพลง Bob Dylan ให้ฟังด้วย

“เขาเอาสคริปต์บทหนัง Bob Dylan วางไว้เต็มห้องเลย ฉันถามว่านี่คืออะไร เขาบอกว่ากำลังจะรับบท Bob Dylan อยู่ ฟังดูเท่มากเลย” เธอเล่าพร้อมบอกว่าชาลาเมต์เล่นเพลงได้ดีมากสำหรับคนที่ฝึกมาแค่ประมาณเดือนเดียว

คืนนั้นชาลาเมต์เป็นฝ่าย “เริ่มก่อน” และเทนาก็พักค้างคืนอยู่ด้วย

หลังจากคืนนั้น ทั้งคู่เริ่มพบกันประมาณเดือนเว้นเดือนเรื่อยมา จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2565 เทนาตัดสินใจเปิดอกบอกความรู้สึกที่แท้จริงออกไป

Timothee Chalamet arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles.
(AP Photo/John Locher)

“ฉันรู้ว่าทั้งคู่มีความรู้สึกให้กัน ถึงได้คบกันมาได้นานขนาดนี้ ฉันบอกเขาว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันจริงจังกว่านี้ อยากมีเวลาให้กันมากขึ้น และการที่ได้ไปด้วยกันที่นิวยอร์กก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าต้องการสิ่งนั้น” เธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า “ฉันตกหลุมรักทิโมที่ค่ะ”

จุดจบที่ไม่ทันตั้งตัว เดือนมกราคม ปี 2566 เทนาส่งข้อความอวยพรวันเกิดให้ชาลาเมต์ เขาแค่กด heart กลับมา ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่ม นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ติดต่อกัน

ไม่ถึงสามสัปดาห์ให้หลัง ข่าวก็แพร่กระจายออกมาว่าชาลาเมต์ไปงาน Paris Fashion Week ของ Jean Paul Gaultier และมีปฏิสัมพันธ์กับไคลี่ เจนเนอร์ จนกระทั่งเดือนเมษายนปีเดียวกัน มีภาพรถของไคลี่จอดอยู่หน้าบ้านชาลาเมต์ในเบเวอร์ลีฮิลส์ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกงานด้วยกันอย่างเปิดเผย ทั้ง US Open, Golden Globes และอีกหลายงาน

“พอเห็นข่าวว่าเขาคบกับไคลี่ ฉันงงมากเลย ตอนแรกคิดว่าข่าวปลอม แล้วก็คิดว่าอาจเป็นแค่ PR แต่ตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาคบกันจริงๆ มันไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉันเลย” เธอบอก พร้อมระบุว่าการที่ชาลาเมต์ย้ายไปหาคนอื่นแบบรวดเร็วนั้นไม่ให้เกียรติเธอเลย

แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว เทนายอมรับว่ายังคิดถึงชาลาเมต์อยู่

“ฉันคิดถึงเขามากเลย เพราะไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้ว ช่วงนั้นฉันเศร้าและหดหู่กับเรื่องที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมั่นใจมากว่าเราสองคนมีอะไรบางอย่างพิเศษ”

เธอยังบอกด้วยว่าตอนนี้เชื่อว่าชาลาเมต์คบกับไคลี่บจริงจังแล้ว เพราะ “ถ้าความสัมพันธ์ของเขากับเธอเปิดกว้าง เราคงยังเจอกันอยู่”

ทางฝั่ง Page Six พยายามติดต่อทั้งเทนาและทีมงานของชาลาเมต์เพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

หวยลาววันนี้ 18 3 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

3 นาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot; บันเทิง

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

12 นาที ที่แล้ว
ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ บันเทิง

ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ คุณแม่สุดสตรอง ฝ่ามรสุมรักร้าว

17 นาที ที่แล้ว
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

18 นาที ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร เศรษฐกิจ

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

25 นาที ที่แล้ว
ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจ

ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

27 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม ราคาขายปลีกเนื้อหมู มีนาคม 69 ปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท

48 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ขอโทษ &quot;อนุทิน&quot; ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

58 นาที ที่แล้ว
คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ยืนยันลูกสาวเป็นลูกฝ่ายชาย บันเทิง

คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมตรวจ DNA

59 นาที ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้สูญเสียแมว ข่าว

คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้ แมวตาย แนะพ่อแม่วิธีปลอบลูก เมื่อเสียสัตว์เลี้ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท. สั่งผู้ว่าฯ ประสานตำรวจทั่วประเทศ ปลดล็อกรถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เป็นเวลา 1 เดือน ข่าว

ด่วนที่สุด มท. สั่งผู้ว่าฯ ไฟเขียวทั่วประเทศ รถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เวลา 1 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย ข่าว

อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิตงาย (กฤษฎา ปิมลือ) แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV ข่าว

ประวัติ กิตงาย แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ ข่าว

ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าหมอบรรจุใหม่ ด่าคนไข้สิทธิ 30 บาท โง่-ปัญญาอ่อน แถมไม่ฟังคำสั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ บันเทิง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต หัวใจวายดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้นราคา บ้านแพงขึ้นด้วยไหม? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกรับเรื่องเจ้าดำ หมาจรถูกวางยาเสียชีวิต ข่าว

อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก ข่าว

กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาววงการสีกากี! หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะลูกน้องน่วมปมถูกเตือนทำผิดกฎ ข่าว

สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 15:45 น.
75
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 18 3 69

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
