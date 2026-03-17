เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 18:48 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 17:53 น.
สลดวงการลูกหนังท้องถิ่น เพจเฟซบุ๊ก “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์สะเทือนใจ เกิดขึ้นภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ขณะกำลังแข่งขันฟุตบอลลีกตามปกติ ปรากฏว่ามีนักเตะเกิดอาการวูบหมดสติล้มลงกลางสนาม ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอล

ผู้เสียชีวิต ทราบชื่อภายหลังคือ นายวีรนันท์ อายุ 45 ปี สวมชุดแข่งสีน้ำเงินลายแถบสีส้ม จากภาพในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีที่เขาล้มฟุบลงไปกองกับพื้นสนามกะทันหัน ทำให้เพื่อนนักเตะและผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องรีบสั่งยุติการแข่งขันทันที พร้อมทั้งกรูกันเข้าไปช่วยดูอาการและประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้

ทางแอดมินเพจ “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายในครั้งนี้ พร้อมกับฝากความห่วงใยเตือนผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายให้เพิ่มความระมัดระวัง สังเกตสภาพร่างกายของตนเองให้ดี เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศในจังหวัดภูเก็ตมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของหัวใจได้

หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปในวงกว้าง ได้มีผู้คนบนโลกออนไลน์เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้เกิดกระแสการเรียกร้องให้ผู้จัดการแข่งขันตลอดจนผู้ดูแลสนามกีฬาทุกแห่ง หันมาใส่ใจและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมทีมแพทย์หรือหน่วยกู้ชีพให้พร้อมประจำการขอบสนาม รวมถึงการฝึกอบรมทักษะการทำ CPR เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต

พนักงานทำความสะอาดแอบผสมน้ำยาเคมีในชา ข่าวต่างประเทศ

เพื่อนร่วมงานเกือบขิต คลิปแม่บ้านแอบแค้น ผสม “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ในชาให้ดื่ม

43 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

15 นาที ที่แล้ว
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้ บันเทิง

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

39 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

43 นาที ที่แล้ว
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ เศรษฐกิจ

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย บันเทิง

สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองคำผันผวน นักลงทุนแห่ซบ ‘อสังหาฯ’ กินกำไรมั่นคงกว่าในระยะยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ &quot;ท้อที่เป็นเดอะแบก&quot; หลังปัญาครอบครัวถาโถม บันเทิง

สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

เปิดอาชีพ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ถึงว่าคุ้นหน้า ดีกรีนักเรียนนอก สู่ชีวิตแม่ลูก 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ข่าว

ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ข่าวต่างประเทศ

จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลาววิกฤต! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปั๊มปิดทะลุ 1,000 แห่ง ประชาชนต่อคิวยาวตั้งแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์สาขาตึกแกรมมี่ ปิด 31 มี.ค. 69 ข่าว

สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน ข่าว

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถ้าน้ำมันโลกหมด แต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน? ข้อมูลสำรองน้ำมันจาก IEA

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม ข่าว

เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” ลั่นไม่ใช่คนหิวแสง แจงตลกคนเสนอ ตัดงบอาหารกลางวัน สส.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติวิเคราะห์กัมพูชาชอบแปะธงชาติบนชุดไทย ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พนักงานทำความสะอาดแอบผสมน้ำยาเคมีในชา

เพื่อนร่วมงานเกือบขิต คลิปแม่บ้านแอบแค้น ผสม “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ในชาให้ดื่ม

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button