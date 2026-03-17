เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ
สลดวงการลูกหนังท้องถิ่น เพจเฟซบุ๊ก “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์สะเทือนใจ เกิดขึ้นภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ขณะกำลังแข่งขันฟุตบอลลีกตามปกติ ปรากฏว่ามีนักเตะเกิดอาการวูบหมดสติล้มลงกลางสนาม ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอล
ผู้เสียชีวิต ทราบชื่อภายหลังคือ นายวีรนันท์ อายุ 45 ปี สวมชุดแข่งสีน้ำเงินลายแถบสีส้ม จากภาพในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีที่เขาล้มฟุบลงไปกองกับพื้นสนามกะทันหัน ทำให้เพื่อนนักเตะและผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องรีบสั่งยุติการแข่งขันทันที พร้อมทั้งกรูกันเข้าไปช่วยดูอาการและประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ทางแอดมินเพจ “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายในครั้งนี้ พร้อมกับฝากความห่วงใยเตือนผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายให้เพิ่มความระมัดระวัง สังเกตสภาพร่างกายของตนเองให้ดี เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศในจังหวัดภูเก็ตมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของหัวใจได้
หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปในวงกว้าง ได้มีผู้คนบนโลกออนไลน์เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้เกิดกระแสการเรียกร้องให้ผู้จัดการแข่งขันตลอดจนผู้ดูแลสนามกีฬาทุกแห่ง หันมาใส่ใจและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมทีมแพทย์หรือหน่วยกู้ชีพให้พร้อมประจำการขอบสนาม รวมถึงการฝึกอบรมทักษะการทำ CPR เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต
