กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:39 น.
153
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ "ปลัดอำเภอ" ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,150 บาท

กรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หรือ “ปลัดอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ผู้เตรียมตัวสอบควรรู้ ดังนี้

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

อัตราว่างครั้งแรก: จำนวน 70 อัตรา

เงินเดือน: 18,150 – 19,970 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา: ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 3 สาขานี้ คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

เงื่อนไขภาค ก.: ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 5 เมษายน 2569)

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

ช่องทางการสมัคร: สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com

ะยะเวลาการสมัคร: เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. (สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการสอบ: รวมทั้งสิ้น 430 บาท (แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 400 บาท และค่าบริการธนาคาร 30 บาท)

ช่องทางการชำระเงิน: สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 22.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”, หรือแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศไว้ทุกประการ
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

