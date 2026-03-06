กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,150 บาท
กรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หรือ “ปลัดอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ผู้เตรียมตัวสอบควรรู้ ดังนี้
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
อัตราว่างครั้งแรก: จำนวน 70 อัตรา
เงินเดือน: 18,150 – 19,970 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา: ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 3 สาขานี้ คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
เงื่อนไขภาค ก.: ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 5 เมษายน 2569)
กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ช่องทางการสมัคร: สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com
ะยะเวลาการสมัคร: เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. (สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ค่าธรรมเนียมการสอบ: รวมทั้งสิ้น 430 บาท (แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 400 บาท และค่าบริการธนาคาร 30 บาท)
ช่องทางการชำระเงิน: สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 22.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”, หรือแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
