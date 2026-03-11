ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 09:49 น.
ประกาศผลสอบโอเน็ต 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 แล้ววันนี้ 11 มี.ค. เช็กคะแนนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ https://www.niets.or.th/th/ ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เข้าระบบได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ (11 มีนาคม 2569) ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้ทันทีทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีเช็กคะแนนโอเน็ต ป.6 ด้วยตัวเองง่ายๆ

น้องๆ และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลสอบแบบรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ สทศ. ที่ www.niets.or.th หรือลิงก์ตรง newonetresult.niets.or.th
  2. เลือกระดับชั้น ป.6
  3. เลือกปีการศึกษา 2568
  4. กรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้สอบ
  5. กรอกรหัสยืนยันตัวตน (Captcha) ตามตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ
  6. กดปุ่ม ตรวจสอบผลสอบ ระบบจะแสดงคะแนนแยกตามรายวิชาให้ทราบทันที
เคล็ดลับเพิ่มเติม หากค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วไม่พบข้อมูล ให้ลองเปลี่ยนไปใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 10 หลัก แทน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณครูประจำชั้น

ในช่วงวันแรกของการประกาศผล อาจมีผู้ใช้งานเข้าเว็บพร้อมกันจำนวนมากจนทำให้ระบบล่าช้า แนะนำให้เว้นระยะเวลาสักพักแล้วค่อยลองเข้าระบบใหม่ หรือลองเปลี่ยนไปใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนแทน

สามารถพิมพ์ใบรายงานผลและเกียรติบัตรได้ด้วย

ข้อดีของการเช็กผลออนไลน์คือ นักเรียนสามารถสั่งพิมพ์ ใบแจ้งผลสอบรายบุคคล จากระบบเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนต่อได้ทันที

นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงถึงเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด ยังสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ เกียรติบัตรออนไลน์ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจได้อีกด้วย

ผลคะแนนนำไปใช้อะไรได้บ้าง?

แม้ว่าผลสอบ O-NET จะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำบางแห่ง แต่ ไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการตัดสิน เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีเงื่อนไขและสัดส่วนการคิดคะแนนที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงควรตรวจสอบระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนเป้าหมายโดยตรงอีกครั้งเพื่อความรัดกุม

หมายเหตุสำหรับกองบรรณาธิการ ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศรายวิชาของปีการศึกษา 2568 ยังไม่ปรากฏในแหล่งข่าวที่ยืนยันได้ ณ ขณะนี้ แนะนำให้รอ สทศ. เผยแพร่สถิติสรุปภาพรวมอย่างเป็นทางการเสียก่อน จึงค่อยนำมาอัปเดตเพิ่มในบทความเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำที่สุด

กำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นอื่นๆ

สำหรับพี่ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถรอติดตามการประกาศผลสอบได้ตามตารางดังนี้

ระดับชั้น วันที่ประกาศผลสอบ
ป.6 11 มีนาคม 2569
ม.3 12 มีนาคม 2569
ม.6 25 มีนาคม 2569

O-NET คืออะไร สอบไปทำไม?

O-NET (Ordinary National Educational Test) หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบที่ สทศ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลคะแนนที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ของบางสถานศึกษา

สำหรับน้องๆ ป.6 ในปีการศึกษา 2568 มีการจัดสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่

  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ (แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน รวมเป็น 400 คะแนน)

สอบวันไหน รูปแบบใด?

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2568 ได้ทำการสอบไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งการสอบครั้งนี้มีทั้งรูปแบบการทำข้อสอบผ่านกระดาษ (Paper-Pencil) และการสอบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Testing)

