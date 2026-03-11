ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 แล้ววันนี้ 11 มี.ค. เช็กคะแนนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ https://www.niets.or.th/th/ ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เข้าระบบได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ (11 มีนาคม 2569) ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้ทันทีทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
วิธีเช็กคะแนนโอเน็ต ป.6 ด้วยตัวเองง่ายๆ
น้องๆ และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลสอบแบบรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ สทศ. ที่ www.niets.or.th หรือลิงก์ตรง newonetresult.niets.or.th
- เลือกระดับชั้น ป.6
- เลือกปีการศึกษา 2568
- กรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้สอบ
- กรอกรหัสยืนยันตัวตน (Captcha) ตามตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ
- กดปุ่ม ตรวจสอบผลสอบ ระบบจะแสดงคะแนนแยกตามรายวิชาให้ทราบทันที
เคล็ดลับเพิ่มเติม หากค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วไม่พบข้อมูล ให้ลองเปลี่ยนไปใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 10 หลัก แทน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณครูประจำชั้น
ในช่วงวันแรกของการประกาศผล อาจมีผู้ใช้งานเข้าเว็บพร้อมกันจำนวนมากจนทำให้ระบบล่าช้า แนะนำให้เว้นระยะเวลาสักพักแล้วค่อยลองเข้าระบบใหม่ หรือลองเปลี่ยนไปใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนแทน
สามารถพิมพ์ใบรายงานผลและเกียรติบัตรได้ด้วย
ข้อดีของการเช็กผลออนไลน์คือ นักเรียนสามารถสั่งพิมพ์ ใบแจ้งผลสอบรายบุคคล จากระบบเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนต่อได้ทันที
นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงถึงเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด ยังสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ เกียรติบัตรออนไลน์ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจได้อีกด้วย
ผลคะแนนนำไปใช้อะไรได้บ้าง?
แม้ว่าผลสอบ O-NET จะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำบางแห่ง แต่ ไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการตัดสิน เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีเงื่อนไขและสัดส่วนการคิดคะแนนที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงควรตรวจสอบระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนเป้าหมายโดยตรงอีกครั้งเพื่อความรัดกุม
กำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นอื่นๆ
สำหรับพี่ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถรอติดตามการประกาศผลสอบได้ตามตารางดังนี้
|ระดับชั้น
|วันที่ประกาศผลสอบ
|ป.6
|11 มีนาคม 2569
|ม.3
|12 มีนาคม 2569
|ม.6
|25 มีนาคม 2569
O-NET คืออะไร สอบไปทำไม?
O-NET (Ordinary National Educational Test) หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบที่ สทศ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลคะแนนที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ของบางสถานศึกษา
สำหรับน้องๆ ป.6 ในปีการศึกษา 2568 มีการจัดสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่
- วิชาภาษาไทย
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ (แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน รวมเป็น 400 คะแนน)
สอบวันไหน รูปแบบใด?
นักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2568 ได้ทำการสอบไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งการสอบครั้งนี้มีทั้งรูปแบบการทำข้อสอบผ่านกระดาษ (Paper-Pencil) และการสอบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Testing)
