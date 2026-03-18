ดราม่าหมอบรรจุใหม่ ด่าคนไข้สิทธิ 30 บาท โง่-ปัญญาอ่อน แถมไม่ฟังคำสั่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 15:50 น.
ถกสนั่น! หมอบรรจุใหม่ด่ากราด คนไข้รากหญ้าและสิทธิ 30 บาท โง่-ไม่ฟังคำสั่ง แถมถามเซ้าซี้ไม่เลิก พ่อปรึกษาโซเชียลควรเตือนอย่างไรดี หลังลูกแบกงานหนัก อีโก้บังตา โซเชียลส่งกำลังใจบุคลากร

เพจดัง Drama-addict ได้แชร์เรื่องราวความอัดอั้นตันใจของคุณพ่อท่านหนึ่งที่มีลูกชายเป็นคุณหมอป้ายแดงเพิ่งบรรจุเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ต่างจังหวัด แต่สิ่งที่แถมมากับเสื้อกาวน์กลับเป็นทัศนคติที่ทำให้คนเป็นพ่อถึงกับหวั่นใจ

คุณพ่อเล่าว่า ทุกวันที่ลูกชายกลับมานั่งโต๊ะกินข้าว เขาจะระเบิดอารมณ์ที่คั่งค้างจากการทำงานออกมาด้วยถ้อยคำที่รุนแรง โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์คนไข้สิทธิ 30 บาท หรือกลุ่มคนรากหญ้าด้วยถ้อยคำที่ดูถูก เช่น ด่าคนไข้ว่า โง่ หรือ ดื้อไม่ยอมฟังคำสั่งหมอ และตัดพ้อว่าคนไข้กลุ่มนี้คุยด้วยไม่รู้เรื่อง สอนอะไรไปก็ไม่ทำตาม หงุดหงิดที่คนไข้ชอบถามคำถามที่เขามองว่าปัญญาอ่อน และเซ้าซี้ไม่เลิก

ในมุมของผู้เป็นพ่อ ยอมรับว่าหงุดหงิดกับอีโก้ของลูกชายที่ดูแคลนเพื่อนมนุษย์ แต่เมื่อรับฟังรายละเอียดลึก ๆ ลงไปก็น่าเห็นใจ เพราะลูกชายเล่าว่าต้องเรียนและทำงานหนักต่อเนื่อง นอนวันละไม่กี่ชั่วโมง รวมทั้งต้องรับรองอารมณ์คนไข้ร้อยพ่อพันแม่ในตึกผู้ป่วยนอกที่แออัดจนเหมือนปลากระป๋อง บางครั้งคนไข้ก็ไม่เคารพกติกาสังคมจนทำให้หมอที่แบกรับภาระงานอยู่แล้วถึงกับตบะแตก

คุณพ่อทิ้งท้ายด้วยคำถามว่า ในฐานะพ่อที่อยากสอนให้ลูกมี Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ) เขาควรจะเตือนลูกอย่างไรดี เพราะส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าสิ่งที่ลูกพูดก็มีส่วนจริงที่ต้องแบกรับระบบที่บิดเบี้ยวนี้ หรือว่าแท้จริงแล้วระบบกำลังบังคับให้หมอตัวเล็ก ๆ ต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการเป็นคนแบบนี้เพื่อเอาตัวรอดกันแน่

ลูกชายบรรจุหมอใหม่ด่าคนไข้ทุกมื้อเย็น
หลังจากประสบการณ์ของคุณหมอบรรจุใหม่ถูกแชร์ออกไป ชาวโซเชียลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งเห็นใจแพทย์หนุ่มที่ยังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ได้ ขณะเดียวกันความเห็นอีกส่วนก็ให้กำลังใจหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเจอกับคนไข้มากมาย พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ว่าคนไข้นั้นมีหลายแบบ บางคนอาจจะดื้อและไม่ฟังอย่างที่แพทย์หนุ่มเจอก็ได้ ฉะนั้นต้องปล่อยผ่านหรือมองข้ามไป

“พออายุมากขึ้น ทัศนคติต่าง ๆ จะค่อย ๆ ดีขึ้นเองครับ แต่ยังไงซะ คนไข้เฮงซวย มันจะไม่มีทางหมดไป แต่จะรับมือได้ดีขึ้นแน่นอนครับ”

“เป็นทุกอาชีพแหละ แรก ๆ เข้าไปก็ไฟแรง ทำงานด้วยแพชชั่น อินกับทุกเคส เดี๋ยวผ่านไปสักพักก็จะชินแล้วก็เลิกอินไปเอง ทำงานตามหน้าที่พอ”

“สมองส่วนควบคุมอารมณ์จะเปลี่ยนไปตามอายุ ถ้า 30 ไปแล้ว คือพัฒนาเต็มที่”

“กอดๆๆๆ หมอ พยาบาล ผู้เสียสละทุกคน เราเข้าใจเลย ช่วงนี้ไป รพ.บ่อย บางคนแง่งดื้อ และไม่ฟังอะไรจริง ๆ แต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนลองคิดว่า มันเป็นด้วยวัย ความเจ็บป่วย การศึกษา ไปจนถึงสันดานของเขาแล้ว ปรับแก้ได้เฉพาะคนที่เปิดใจฟังเท่านั้นจริง ๆ หมออาจต้องปล่อย ๆ คนไข้สันดานเสียพวกนั้นไป มองข้ามผ่านไปบ้าง มันเป็นสิ่งเหนือการควบคุมของเราไปแล้ว”

“ผมมองกลางๆนะ ผ่านประสบการณ์เคยเป็นและก็รู้จักน้อง ๆ เพื่อนแพทย์รุ่นใหม่เสมอ ๆ เรื่องงานหนัก คนไข้งี่เง่า เจอคนเฮงซวยระหว่างทำงาน มันจะมีตลอดไป ตลอดกาล แต่อินเทิร์นที่เริ่ม ๆ มีลักษณะนี้ สำหรับผมมันไม่ใช่แค่จากปัจจัยภายนอกแน่นอน ระบบ abuse ก็จริง แต่คนดีที่เหนื่อยเพลียท้อ ก็ยังเป็นคนดีครับ ดูทรงนี่จะพัฒนาเป็น staff ตัวท็อปในอนาคตซะมากกว่า”

ชาวเน็ตเห็นใจหมอบรรจุใหม่เจอภาระงานหนัก
ชาวเน็ตเห็นใจหมอบรรจุใหม่เจอภาระงานหนัก-2
ข่าว

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

