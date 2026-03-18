ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ

ครูดีเด่น เปิดใจขอโทษ รับทำร้ายนักเรียน ป.6 รุนแรงเกินกว่าเหตุ อ้างทำไปเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ
ความคืบหน้ากรณีพ่อแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา หลังถูกครูรายวิชาการงานอาชีพ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับรางวัลครูดีเด่นทำร้าย เนื่องจากส่งงานช้า โดยได้ปิดประตูล็อกห้องเรียน ลงมือทำร้าย และข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกผู้ปกครองหากไม่อยากถูกลงโทษซ้ำ
ล่าสุด ครูดีเด่นรายดังกล่าว ได้เปิดใจยอมรับว่า เด็กคนดังกล่าว ไม่มีความรับผิดชอบ สั่งงานอะไรไปก็ไม่มีงานส่งครู ตนยอมรับว่า สิ่งที่ทำไปนั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุอันควร แต่ด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อเด็ก ต้องการให้เขามีความรับผิดชอบ เพราะอยู่ชั้นประถมปีที่ 6 ถ้าไม่ส่งงาน ก็จะส่งผลให้กับการจบ และมีผลต่อการศึกษาต่อในชั้นมัธยม
ครูดีเด่น เผยต่อว่า “ต้องกราบขอโทษ ตัวเด็กผู้ปกครองของเด็ก คุณครูผู้บริหารโรงเรียนและสังคม ยอมรับว่าทำจริงทำโดยขาดสติ มีพฤติกรรมความรุนแรงทำร้ายเด็ก ด้วยความเป็นครูผมไม่สามารถที่จะละทิ้งในการสอนนักเรียน นอกจากจะสอนเรื่องความรู้แล้ว ก็ยังจะต้องสอนในเรื่องความมีระเบียบวินัย
ในเรื่องของความรับผิดชอบของเด็กในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลที่ผมกระทำลงไปโดยขาดสติ ขาดการยั้งคิด ส่งผลให้ถูกสังคมลงโทษ และผู้ใหญ่หลายๆ ท่านได้ตำหนิมา ซึ่งในครั้งนี้ขอน้อมรับความผิดทั้งหมด”
ที่มา: ครอบครัวข่าว3
