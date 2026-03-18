กระบะพุ่งชนหมอหัวใจวัย 70 สิ้นใจสลด หลังบินกลับไทยทำแพทย์อาสา
เพจดังแชร์อุทาหรณ์ หญิงวัย 20 ขับกระบะพุ่งชนแพทย์วัย 70 ปี ขณะแวะพักหัวหิน ครอบครัวตัดสินใจยุติการรักษาหลังอาการทรุดหนัก เตือนสติคนขับรถระวังความประมาท
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์โพสต์จากเพจ เภสัชโอตะ PharmaOtaku เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เล่าเรื่องราวอุบัติเหตุบนท้องถนน รถกระบะพุ่งชนแพทย์โรคหัวใจวัย 70 ปีจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนถึงผลกระทบจากความประมาท
ผู้เสียชีวิตคือแพทย์โรคหัวใจและอาจารย์แพทย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งญาติเรียกว่า “โกน่ง” โกน่งเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาเดินทางมาประเทศไทยพร้อมภรรยาเมื่อเดือนมกราคม 2569 เพื่อร่วมงานเลี้ยงรุ่นแพทย์เกษียณและทำกิจกรรมแพทย์อาสาที่ภาคใต้
ก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเพียง 1 วัน โกน่งและคณะแวะพักผ่อนที่อำเภอหัวหิน ขณะที่โกน่งกำลังเดินขึ้นรถตู้ หญิงอายุประมาณ 20 ปีขับรถกระบะพุ่งชนร่างของโกน่งอย่างแรง โกน่งหัวใจหยุดเต้นในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ที่ใกล้ที่สุด แพทย์ไม่สามารถส่งตัวเข้ามารักษาในกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากผู้บาดเจ็บมีแผลภายในรุนแรงและซี่โครงหักหลายซี่
หลังเกิดเหตุ คนขับรถกระบะเดินทางมาเยี่ยม 1 ครั้งและกล่าวขอโทษ ครอบครัวของโกน่งไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชย พวกเขาหวังเพียงให้โกน่งฟื้นขึ้นมา แต่อาการของโกน่งทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ร่างกายเข้าสู่ภาวะไตวาย ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง มีการติดเชื้อ และอวัยวะค่อย ๆ ล้มเหลว ลูก 2 คนบินจากสหรัฐอเมริกามาดูแลพ่ออย่างใกล้ชิด
เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ ภรรยาหารือกับคณะแพทย์และญาติ ก่อนตัดสินใจยุติการรักษา เนื่องจากอาการมีแต่ทรุดลง ญาติและอดีตคนไข้วัย 90 ปีที่เคยรักษาโรคหัวใจกับโกน่งเดินทางมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย โกน่งจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางญาติพี่น้อง
โพสต์ของเภสัชโอตะ PharmaOtaku สรุปตรง ๆ ว่า ถนนในไทยไม่ได้อันตรายเพราะโชคร้าย แต่เพราะความประมาทของผู้ขับขี่ที่พรากทั้งชีวิตของคนอื่นไปในไม่กี่วินาที
ประเทศไทยยังคงติดอันดับประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในโลก ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ไทยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 32 รายต่อประชากร 100,000 คน ต่อปี สูงที่สุดในเอเชีย
ชายคนหนึ่งข้ามโลกไปรักษาหัวใจคนอื่นมา 50 ปี แต่สุดท้ายสิ่งที่พรากเขาไป ไม่ใช่โรค คนเราบางคน ใช้ชีวิตทั้งชีวิตรักษาหัวใจของคนอื่น แต่วันสุดท้าย กลับไม่ใช่โรคหัวใจที่พรากเขาไป…
