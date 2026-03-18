แม่ไม่โอเค! โชว์ใบเกรด 3.77 ยังไม่ถึงเป้า ต้องบ่นให้ฟัง 3 ชั่วโมง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 13:03 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 14:10 น.
แม่ไม่โอเค! โชว์ใบผลการเรียนลูก เกรด 3.77 บอกไม่ถึงเป้า ต้องนั่งบ่นให้ลูกฟัง 3 ชั่วโมง ชาวเน็ตผายมือ แม่อยากได้เกรดเท่าไหร่ ให้ไปเรียนเอง

เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ภาพคุณแม่รายหนึ่งได้ที่ได้โพสต์ใบผลการเรียนของลูกลงในโซเชียล โดยระบุแแคปชั่นว่า “ครั้งนี้ละเว้นโทษโบย เพราะโตๆ กันแล้ว แต่โทษนั่งฟังแม่บ่น 3 ชั่วโมงยังอยู่นะคะ” หลังจากนั้นมีคนคอนเมนต์ถามว่า “บ่นเรื่องอะไรคะลูก” แม่รายนี้ได้ตอบกลับไปว่า “เกรดไม่ถึงเป้าค่ะ”

จากใบผลการเรียนของลูกผู้โพสต์นั้น เผยให้เห็นเกรดของแต่ละวิชา โดยหลายรายวิชาได้เกรด 4 เป็นส่วนใหญ่ วิชาเคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ได้เกรด 3.5 ส่วนวิชาฟิสิกส์ ได้เกรด 3 เกรดเฉลี่ยสะสมรวมอยู่ที่ 3.77

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ “คุณแม่เอาเกรดเฉลี่ยสมัยเรียนมาโชว์หน่อยครับ” , “ของเรา 2.5 เก่งที่สุด ไม่ติด 0 ไม่ติด ร ลูกเราเก่งไม่เท่ากันค่ะ” , “ลูกฉันไม่ว่าได้น้อยได้มาก ฉันชมให้กำลังใจลูกตลอด” , “แม่อยากได้เท่าไหร่ เรียนเองเลยค่ะ ได้ขนาดเก่งนี่เก่งมากแล้ว”

ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า “ไม่มีอะไรมากค่ะ จะอวดลูกว่าเก่ง” , “แกล้งบ่นเฉย ๆ เอง แค่โพสต์อวดเอง ยินดีด้วยค่ะคุณแม่” , “เอาดีๆแม่ บ่นหรืออวด” , “คอนเทนต์ทำเป็นโกรธ แต่จะอวดลูกเฉยๆ เจ๊”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

