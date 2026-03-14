ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 10:05 น.
52
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม "บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด" บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยื่นศาลรัฐธรมนูญ วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บนบัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพและความลับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีมติหลังหารือร่วมกันเกี่ยวกับคำร้องเรียนของประชาชนทั้งหมด 21 คำร้อง เกี่ยวกับการให้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ปม บัตรเลือกตั้งสส. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 69 มีการใช้บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ มีลักษณะเป็นการกระทำละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

โดยทั้งหมดได้พิจารณาข้อมูลจากการ แสวงหาข้อเท็จจริงและประกอบกับข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวมีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า

“การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า สามารถเชื่อมโยงหรือสืบค้นย้อนกลับถึงตัวผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นความลับ ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 83 และมาตรา 85 อันมีลักษณะเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ ผู้ร้องเรียน และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้

และในวันนี้ (13 มีนาคม 2569) จึงเห็นชอบวินิจฉัยให้ยื่นคำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป”

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช. ข่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

39 นาที ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 10:05 น.
52
