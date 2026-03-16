ข่าวการเมือง

ไอติม พริษฐ์ ชวนจับตากกต.ไต่สวนคดีฮั้ว หวั่นเป่าจบก่อนเลือกนายกฯ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 17:12 น.
55
แฟ้มภาพ

โฆษกพรรคประชาชนตั้ง 4 ข้อสังเกต หวั่นเป่าคดีให้จบก่อนเลือกนายกฯ แจงพิรุธตั้งอนุฯ ชุด 36 สวนทางคณะไต่สวนร่วมดีเอสไอที่เสนอส่งศาลฟัน 229 ราย

วันนี้ (16 มี.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน เปิดแถลงข่าวกรณีคณะทำงาน กกต.เตรียมตัดจบคดีฮั้วสว. โดยยกเหตุผล 4 ข้อ และเชิญชวนประชาชนจับตามติของกกต.ในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับชะตากรรมของ “คดีฮั้วเลือก สว.” ที่อาจถูกทำให้จบลงโดยไม่ถึงชั้นศาล

ไอติม พริษฐ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสำนวนคดีที่เห็นแย้งกันอย่างรุนแรงภายใน กกต. คือ คณะสืบสวนฯ ชุดที่ 26 (กกต. ร่วมกับ DSI) พบมูลความผิดชัดเจน เสนอให้ส่งศาลดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา 229 คน (แบ่งเป็น สว. 138 คน และเครือข่ายการเมือง 91 คน)

แต่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ชุดที่ 36 ที่ กกต. เพิ่งตั้งขึ้นใหม่กลับมีมติสวนทางให้ “ยุติการดำเนินคดี” โดยอ้างว่า ไม่มีมูลความผิด

โฆษกพรรคประชาชน ระบุต่อว่า กกต. ไม่มีข้ออ้างใดๆ ที่จะไม่ส่งฟ้อง 229 รายชื่อดังกล่าว โดยให้เหตุผล 4 ข้อ

1. หลักฐานแน่นเกินกว่าจะบอกว่า “บังเอิญ” สำนวนชุดที่ 26 มีหลักฐานทั้งการลงคะแนนที่เป็นกลุ่มก้อน (ฮั้วเลข) และหลักฐานเชิงลึกจาก สว. สำรอง ทั้งภาพการนัดรวมตัว เส้นทางการเงินหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทที่โยงถึงนักการเมืองหลายราย เมื่อเทียบกับคดีก่อนหน้าที่ กกต. เคยส่งศาลฎีกา (คดี 53/2568) คดีนี้ถือว่ามีหลักฐานหนาแน่นกว่ามาก

2. กังขาความชอบธรรมของ “ชุดที่ 36” มีการตั้งข้อสังเกตว่า กกต. ตั้งคณะอนุฯ ชุดที่ 36 ขึ้นมาทำไม ทั้งที่มีคณะวินิจฉัยเดิมอยู่แล้วถึง 35 คณะ (ใช้วิธีสุ่มได้) อีกทั้งการตั้งชุดนี้อาจเกินกรอบเวลา 1 ปีตามระเบียบ กกต. จนมีการฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ไปแล้ว

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 4 กกต. นายพริษฐ์ชี้ว่า กกต. 4 ใน 7 ท่าน ถูกรับรองโดย สว. ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาในสำนวนนี้ หากมีมติไม่ส่งฟ้อง สังคมจะตั้งคำถามทันทีว่าเป็นการ “ถอนทุนคืน” หรือช่วยพวกพ้องเพื่อให้ตนเองอยู่ในตำแหน่งอย่างปลอดภัยหรือไม่

4. สงสัยมี “ใบสั่ง” เคลียร์ทางเลือกนายกฯ พรรคประชาชนกังวลว่ามีความพยายามเร่งเป่าคดีให้จบภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเคลียร์มลทินให้ผู้ถูกกล่าวหาบางรายที่อาจมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ป้องกันไม่ให้ สส. หยิบยกเรื่องคดีค้างเก่าขึ้นมาอภิปรายในสภาได้

โฆษกปชน.ทิ้งท้ายว่า การใช้อำนาจของ กกต. ในครั้งนี้มีเดิมพันสูงมากต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย หากพยานหลักฐานจากชุดที่ 26 ชัดเจนขนาดนี้แต่เรื่องกลับไปไม่ถึงศาล ทางกกต. ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่า ใช้ตรรกะใดหักล้างพยานหลักฐานดังกล่าว.

ขอบคุณคลิปจาก : พรรคประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button