สรุปดราม่า พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดชู้กลางไอจี ท้าชาวเน็ตถ่ายรูปแฉ ปมวิวาห์ล่ม
สรุปดราม่า เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ทนไม่ไหวออกโรงปกป้องน้องสาว โพสต์ข้อความฝากถึงบุคคลที่สาม หลังฝ่ายหญิงร้องไห้หนักและลบภาพคู่แฟนหนุ่มทายาทนักการเมืองเกลี้ยงโซเชียล
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เกิร์ล พี่สาวของนักแสดงเกรซ ชลิตา โพสต์ข้อความบนไอจีสตอรี่โจมตีผู้หญิงอีกคน พร้อมขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตให้ถ่ายรูปส่งมา หลังมีกระแสข่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกรซกับแฟนหนุ่มไฮโซอาร์ต ทายาทนักการเมืองตระกูลดัง อาจสั่นคลอน
สรุปดราม่า น้องสาวร้องไห้ ภาพหมั้นหายจากไอจี โพสต์ฟาดชู้ตรง ๆ บนไอจีสตอรี่
จุดเริ่มต้นของกระแสนี้มาจากการที่รูปถ่ายตอนไฮโซอาร์ตคุกเข่าขอแต่งงานเกรซในต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังคบหากันมาเกือบ 7 ปี หายออกจากอินสตาแกรมของทั้งคู่
ก่อนหน้านั้น เกิร์ลโพสต์คลิปน้องสาวร้องไห้หนัก พร้อมข้อความว่า “จงรักลูกสาวใครสักคนให้เหมือนกับที่พ่อแม่เขารัก ดูแลไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาทำร้าย”
เกิร์ลโพสต์ไอจีสตอรี่ต่อเนื่อง ระบุข้อความตรง ๆ ถึงผู้หญิงอีกคนว่า “ชู้อยู่ส่วนชู้ค่ะ ไม่ต้องสาระแน” และยังขอให้ชาวเน็ตช่วยถ่ายรูปหากพบเจอ โดยระบุว่าที่ผ่านมามีแค่ภาพถ่ายขณะรับประทานอาหาร และว่าฝ่ายนั้น “แย่งเขามาแต่ยังไม่กล้าเปิดตัว” และ “สังคมในรู้ว่าเน่า แต่สังคมนอกยังไม่รู้”
“ชาวเน็ตก็ช่วยเค้าหน่อยค่ะ เค้าอยากออกหน้าออกตาในสังคม อยากได้ซีน จะได้กล้าเปิดตัว” เกิร์ลระบุในโพสต์เดียวกัน
จากนั้น เกิร์ล ยังได้แคปเจอร์คอมเมนต์ที่มีคนพูดถึงสภาพชีวิตของฝั่งผู้หญิงอีกคน แล้วตอบกลับตรง ๆ ว่า “คำจำกัดความชีวิตดีของคุณต่ำจังเลยค่ะ” พร้อมเสริมว่า “บ้านฉันโตมา มีรถ มีบ้าน มีคนขับรถ มีพี่เลี้ยง มีสังคมที่ดี ถ้าแค่นี้เธอเรียกว่าชีวิตดี หุบปากค่ะ”
ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเกรซ ชลิตา หรือไฮโซอาร์ต เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ แต่ถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้น ภาพที่หายไป น้องสาวที่ร้องไห้ และพี่สาวที่ฟาดกลางโซเชียล เรื่องนี้คงยังไม่จบแค่นี้
- อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม
- เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต
ข้อมูลจาก : IG/Surissada Sothiwanwongse
