ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 10:37 น.
ทำความรู้จัก ประวัติ Gawdland (ก็อดแลนด์) แดร็กควีนไทยและคนเอเชียคนแรก ผู้คว้ามงกุฎใหญ่จากรายการ RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับ Gawdland (ก็อดแลนด์) สาวแดร็กวัย 24 จากจังหวัดเชียงใหม่ ผู้คว้าชัยชนะจากการประกวดแข่งขันแดร็กควีนระดับโลกอย่าง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซันที่ 3 เธอพิสูจน์ฝีมือผ่านด่านการแข่งขันที่ทั้งกดดัน และทรหด แต่ด้วยความรัก ความมุ่งมั่นทำให้ Gawdland สามารถเอาชนะคู่แข่งแดร็กควีนคนอื่น ๆ อีก 9 คนจาก 8 ประเทศทั่วโลก ได้เป็นคนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎนี้มาครอบครองได้สำเร็จ

Gawdland (ก็อดแลนด์) คือใคร?

Gawdland (ก็อดแลนด์) เป็นชื่อในวงการแดร็กและชื่อบนเวทีของ ธาราเทพ ทวีพล สาวแดร็กควีนชาวไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ วัยเพียง 24 ปี เธอเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Drag Race Thailand ซีซันที่ 3 ก่อนจะเดินทางไปประกวดตามล่าความฝันที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยการเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซันที่ 3

ก่อนที่ Gawdland จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยโดยการคว้าแชมป์ RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซันที่ 3 ซึ่งเป็นมงกุฎแรกของวงการแดร็กไทย และยังเป็นผู้ชนะจากเอเชียคนแรกใน UK vs The World อีกด้วย วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ LGBTQ+ คนเก่งคนนี้กันให้มากกว่าเดิม

ประวัติ Gawdland (ก็อดแลนด์) และชีวิตบนเส้นทางแดร็ก

ธาราเทพ ทวีพล หรือ Gawdland (ก็อดแลนด์) เกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ เธอสำเร็จการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ (Major Journalism and New Media)

Gawdland มีความชอบในการเป็นแดร็กตั้งแต่เด็ก เธอมีความฝันเล็ก ๆ ในวัยเด็กว่าเธอจะเป็นศิลปินแดร็กควีนคนไทยที่ได้เฉิดฉายสู่สายตาคนทั้งโลกให้ได้ เธอย้ายมาใช้ชีวิตและเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเริ่มศึกษารวมถึงฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากการเสพสื่อต่างประเทศ ทั้งยังเริ่มเข้าสู่วงการแสดงแดร็กอย่างเต็มตัว

ทำไมต้องเป็น Gawdland

สำหรับชื่อบนเวที Gawdland มาจากการแปลความหมายภาษาอังกฤษของชื่อ “ธาราเทพ” ซึ่งหมายถึง “ผู้ที่เป็นเทพแห่งผืนแผ่นดิน (God of the land)”

ในปี 2023 Gawdland ได้ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง Got Me Started ของศิลปิน Troye Sivan ต่อมาในปี 2024 Gawdland ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของรายการ Drag Race Thailand ซีซัน 3 ซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้น พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะในภารกิจ “Rusical” และ Makeover Challenge และจบการแข่งขันในอันดับ ร่วมที่ 3/4

แดร็กไทย 1 เดียวบนเวที RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซันที่ 3

ในปี 2026 Gawdland ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของ RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซันที่ 3 การร่วมเข้าแข่งขันครั้งนี้ Gawdland ถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยคนที่ 2 ต่อจาก Panginal Heals ที่เคยลงแข่ง RuPaul’s Drag Race UK Versus The World ซีซั่นแรกเมื่อปี 2022 โดยผ่านเข้ารอบถึงตอนที่ 4 จาก 6 ทั้งหมดของซีซั่น

และในที่สุดด้วยฝีมือการออกแบบชุดตั้งแต่หัวจรดเท้าที่ผสมผสานความเป็นไทยลงไปในกับความแฟชั่นระดับโลกได้อย่างลงตัวและโดดเด่น รวมกับการแสดงที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนของ Gawdland ทำให้เธอสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จจากการแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันแดร็กควีนคนอื่น ๆ อีก 9 คน จาก 8 ประเทศแฟรนไชส์ Drag Race ทั้ง อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, เม็กซิโก, สวีเดน, ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา

โดย Gawdland กลายเป็น แดร็กควีนจากต่างประเทศคนที่ 2 ที่ได้รับการสวมมงกุฎโดย RuPaul (รูพอล) ตัวแม่ของวงการแดร็กควีน ผู้ยกระดับวงการแดร็กจากใต้ดินสู่บนดิน และ Gawdland ก็ยังเป็นคนไทยคนแรก รวมถึงคนเอเชียคนแรกที่คว้ามงกุฎแดร็กควีนโลกมาครอง การคว้าชัยชนะครั้งนี้ทำให้เธอได้รับเงินรางวัล 50,000 ปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณ 2.1 ล้านบาท อีกด้วย

หลังจากที่ Gawdland คว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพใส่ชุดลายธงชาติไทย พร้อมถือธงชาติไทยโบกสะบัดท่ามกลางวิวช่วงพระอาทิตย์ตกอย่างสวยงาม โดยเธอระบุข้อความจากใจเอาไว้ด้วยหลังจากได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ว่า

“ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของหนูคนเดียว แต่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการแดร็กไทย วันนี้โลกได้เห็นแล้วว่า ศิลปินไทยมีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก มงกุฎและคฑานี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของผู้ชนะ แต่เป็นศักดิ์ศรีของศิลปะ วัฒนธรรม และศิลปินชาวไทยทุกคน

ขอให้ทุกคนที่กำลังมีความฝัน จงเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะความฝันของเราไม่เคยอยู่ไกลเกินเอื้อม ชัยชนะครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญว่า ความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่ได้เท่ากับโลก”

อ้างอิงจาก : en.wikipedia

