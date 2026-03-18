ธีร์ Only Monday ก้มกราบกลางเวที หลั่งน้ำตาขอบคุณแฟนเพลง หลังมรสุมดราม่า

ธีร์ Only Monday พนมมือก้มกราบกลางเวทีคอนเสิร์ต ขอบคุณแฟนเพลงไม่ทิ้งกันหลัง หลังมรสุมดราม่าหนัก แยกทางค่ายเก่า เดินหน้ารับงานในฐานะศิลปินอิสระเลี้ยงชีพ
จากดราม่าหัวจ่ายเพลงเศร้าอย่าง ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำวง Only Monday ที่ก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงและเจอกระแสอย่างหนัก กรณีคลิปหลุดของเจ้าตัวและอดีตแฟนสาว โดยนักร้องหนุ่มยืนยันความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป และได้ไปแจ้งความกับตำรวจที่ สน. ปทุมวัน แล้ว พร้อมออกมาขอโทษสังคม แฟนเพลง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และค่ายต้นสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
เรื่องราวบานปลายจนกระทั่งเกิดกระแสแห่ #แบนonlymonday ติดเทรนด์ X (Twitter) ฝั่งต้นสังกัด Gene Lab สั่งยกเลิกงานแสดงทั้งหมดและถอดเพลงออกจากทุกสตรีมมิงแพลตฟอร์ม กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2569 วง Only Monday ออกมาอัปเดตว่าไม่ต่อสัญญา Gmm music เพราะ ธีร์ ทีปกร ต้องพิสูจน์ตนเอง และไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นในระหว่างนี้ ปัจจุบันทั้งสามเป็นศิลปินอิสระ ขอโอกาสกลับมาทำงานรับงานจ้างเล่นดนตรีทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัว
ล่าสุด เพจ Only Monday Band แชร์ตารางทัวร์ของวงเดือนมีนาคม ซึ่งแน่นเอี๊ยดเกือบทั้งเดือน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งสามได้ไปแสดงที่ร้าน HASHTAG รังสิต ปทุมธานี มีจังหวัหนึ่ง หนุ่มธีร์เปิดใจเกี่ยวกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น เผยว่า “สิ่งที่ผมอยากถามทุกคนมีเรื่องเดียวเลยครับ ทุกคนสบายดีใช่ไหมครับ ดีใจที่ทุกคนยังสบายดีกันอยู่ คืนนี้ตอนจบคอนเสิร์ตแล้ว ใครที่เอารถยนต์มาก็เดินทางโดยสวัสดิภาพ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มา ผมสามารถที่จะพูดเรื่องนี้จริง ๆ ว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มี Only Monday เช่นกันครับ วันนี้คำขอบคุณอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอ ผมอยากพูดจริง ๆ ว่าผมขอบคุณมากจริง ๆ”
จากนั้นเจ้าตัวก็พนมมือและก้มกราบลงกับพื้น ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแฟนเพลง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: