อินฟลูจีน ทำงานหามรุ่ง ปวดหัวรุนแรง ดับคาไลฟ์สดขายของ แพทย์คาดสาเหตุ
หวังจ้าเจี่ย อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนวัย 39 ปี ปวดหัวรุนแรง ก่อนสิ้นใจกลางไลฟ์ขายของ แพทย์คาดสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก เตือนคนทำงานหนักระวังสัญญาณอันตราย
เรื่องเศร้าในวงการสตรีมเมอร์ประเทศจีน หวังจ้าเจี่ย อินฟลูเอนเซอร์กับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังวัย 39 ปีจากมณฑลซานซี เสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะไลฟ์ขายสินค้า ท่ามกลางผู้ชมจำนวนมาก เธอมีอาการทรุดหนักจนสิ้นใจภายในเวลาเพียง 10 กว่านาที
ขณะที่เธอกำลังไลฟ์ขายเสื้อผ้าผู้หญิงตามปกติ ช่วงหนึ่งเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนต้องเดินออกไปพัก ผู้ช่วยเข้ามาช่วยนวดผ่อนคลายให้ พอเธอกลับมาหน้ากล้องได้ไม่นาน อาการกลับกำเริบหนักขึ้น
หวังจ้าเจี่ยร้องขอความช่วยเหลือพร้อมสั่งให้ผู้ช่วยรีบโทรศัพท์แจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 120 ทันที เธอพูดประโยคสุดท้ายก่อนหมดสติว่า “ไม่ไหวแล้ว จะล้มแล้ว” เมื่อรถพยาบาลมาถึง เจ้าหน้าที่พบว่าเธอไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับสื่อท้องถิ่นคาดการณ์สาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจเกิดจากอาการเลือดออกในสมอง หวังจ้าเจี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เธอต้องดูแลลูกสาววัย 5 ขวบเพียงลำพัง เธอจึงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องพร้อมกับอดนอนเพื่อไลฟ์ขายของเป็นประจำ
เหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนมาแล้วหลายคน ภัยเงียบจากการโหมงานหนักจนเกินขีดจำกัดของร่างกาย
นายแพทย์อู๋ มินหยาง ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ให้คำแนะนำว่าอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันเหมือนถูกฟ้าผ่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรง ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีไข้ คอแข็งเกร็ง สติสัมปชัญญะเปลี่ยนไป แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง มองเห็นภาพซ้อน อาเจียนอย่างต่อเนื่อง หรือปวดรุนแรงขึ้นเมื่อไอ ยกของหนัก หรือเปลี่ยนท่าทาง
แพทย์เน้นย้ำว่าหากคนอายุเกิน 50 ปีมีอาการปวดศีรษะรุนแรงเป็นครั้งแรก หรือมีรูปแบบการปวดเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ควรฝืนกินยาแก้ปวดเพื่อประคองอาการ เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือเนื้องอกในสมอง การเสียชีวิตของหวังจ้าเจี่ยสร้างความเสียใจให้แฟนคลับอย่างมาก การทิ้งลูกสาววัย 5 ขวบไว้เบื้องหลังเตือนสติให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพควบคู่ไปกับการทำงาน
