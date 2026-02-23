ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:08 น.
122

ทางการเม็กซิโก เปิดเผยว่าพวกเขาสามารถสังหาร เอล เมนโช่ (El Mencho) หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว CNN รายงานว่า เนเมซิโอ โอเซกูรา เคอร์วันเตส หรือ เอล เมนโช่ (El Mencho) หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด ฮาลิสโก นิว เจเนเรชัน (CJNG) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลและถูกตามล่ามายาวนาน ถูกสังหารในปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเม็กซิโก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

จากปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เกิดการปะทะหลายจุดในประเทศเม็กซิโก และทำให้เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสมาชิกของกลุ่ม CJNG โดยทางการระบุว่าทางสมาชิกแก๊งได้ใช้ความรุนแรงเผาทำลายร้านค้าและรถบัส ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถสังหาร เอล เมนโช่ ได้สำเร็จ

ขณะที่กระทรวงกลาโหมของเม็กซิโกระบุว่า ทางการสหรัฐฯ ได้ให้ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยืนยันว่า หน่วยเฉพาะกิจข้ามหน่วยงานของสหรัฐฯมีส่วนเกี่ยวข้อง ในปฏิบัติการครั้งดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการระบุเพิ่มเติมว่าบทบาทของทางสหรัฐฯคืออะไร

นอกจากนี้ทางกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า สมาชิก CJNG เสียชีวิต 4 ศพ จากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ ขณะที่ตัวของ เอล เมนโช่ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่กรุงเม็กซิโกซิตี

สำหรับตัวของนาย เนเมซิโอ โอเซกูรา เคอร์วันเตส หรือ เอล เมนโช่ นั้นไต่เต้าขึ้นมาจากสมาชิกเป็นหัวหน้า CJNG และภายใต้การปกครองของเขาทำให้กลุ่มได้ขยายอำนาจและควบคุมในพื้นที่ฮาลิสโกและพื้นที่รอบๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการผลิตและส่งออกเฟนทานิลมายังประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยทางสหรัฐฯเคยตั้งค่าหัวของนายเคอร์วันเทส ไว้ที่ 465 ล้านบาท (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หากใครสามารถมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนนำไปสู่การจับกุมได้

