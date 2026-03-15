นางงามสาว เล่านาที น้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู หวั่นไม่กลับมาปกติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 10:00 น.
ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 ร้องน้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู

ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 โพสต์เล่า น้องชายถูก 5 ตำรวจรุมกระทืบ อาการสาหัส-กรามหัก นอนไอซียู หวั่นไม่กลับมาปกติ ล่าสุดแจ้งความแล้ว เผยไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย เพราะเกรงตำรวจ

โซเชียลแนะออกโหนกระแสโดยด่วน กรณี ฟ้าบาร์บี้ หรือ น.ส.วิศัลย์ศยา ภคศุภกุล มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 ออกมาเล่าเหตุการณ์วันที่น้องชายโดนตำรวจรุม 5 รุม 1 ที่รอดมาได้เพราะไรเดอร์มาช่วยไว้ ตอนนี้กรามหัก นอนอยู่ไอซียู เธอเปิดใจว่า “ไม่รู้จะกลับมาปกติมั้ย ทำไรไม่ถูกเลยอ่ะ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว แต่ก็นะ… ทำไงต่อดี”

ต่อมา ฟ้าบาร์บี้ เหตุย้อนถึงวันที่เกิดเหตุ ผ่านเฟซบุ๊ก Wisansaya Pakasupakul เผยว่า “วันนั้นน้องชายไปสถานบันเทิงที่นึง ในกทม. ไปกับเพื่อน ๆ เหตุการณ์ในร้านกลุ่มรุ่นพี่ของน้องคงมีปัญหากันในร้าน แต่ไม่ได้รุนแรง แต่น้องมีงานเช้าเลยจะขอกลับก่อน เพื่อนน้องมาส่งหน้าร้านแล้วน้องข้ามถนนไปเอารถ จังหวะข้ามถนนไปถึงฝั่งตรงข้าม ชาย 5 คนเป็นตำรวจที่มาเที่ยว เดินตามมาหาเรื่อง จงใจให้น้องอยู่คนเดียว จากต่อยและอีกคนถีบจากด้านหลัง น้องล้มไปกระแทกเหล็กที่จอดจักรยาน แล้วก็รุมจนไรเดอร์มาห้าม ไรเดอร์ก็จะล็อกคอว่าเxือก สุดท้าย 5 คนนั้นก็หนีไปเบื้องต้นนะคะ ตอนนี้น้องต้องเย็บตาและผ่ากราม”

จากนั้นเธอเดินทางไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากในที่เกิดเหตุ พบว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เยอะมาก แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งหรือยื่นมือช่วย เพราะอีกฝ่ายเป็นตำรวจ
ฟ้าบาร์บี้เล่าวันตำรวจรุมกระทืบน้องชาย
ภาพจาก Facebook : Wisansaya Pakasupakul
ฟ้าบาร์บี้ เล่านาที น้องชายถูกตำรวจรุมกระทืบ
ภาพจาก Facebook : Wisansaya Pakasupakul
ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่
ภาพจาก Facebook : Wisansaya Pakasupakul
ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025
ภาพจาก Facebook : Wisansaya Pakasupakul

