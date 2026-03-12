เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

ทำความรู้จัก ประวัติ เกลือ กิตติ หรือ เกลือ เป็นต่อ พ่อหนุ่มอารมณ์ดี ผู้ที่ไม่ได้มีดีแค่การเป็นพิธีกร เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์
หากจะพูดถึงบุคคลคุณภาพที่เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิงไทย ชื่อของ เกลือ กิตติ หรือ เกลือ เป็นต่อ มักจะขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ อยู่เสมอ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านมารู้จักดาราตลกคนนี้กันให้มากขึ้นค่ะ
กิตติ เชี่ยววงศ์กุล ชื่อเล่น เกลือ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เกลือ เป็นต่อ เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 ปัจจุบันอายุ 45 ย่าง 46 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เส้นทางในวงการบันเทิง
ขณะที่ เกลือ กิตติ กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ทางเอ็กแซ็กท์ไปจัดออดิชั่นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เจ้าตัวเลยตัดสินใจเข้าไปร่วมออดิชั่นด้วย กระทั่งผ่านการออดิชั่นได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักแสดงละครเวทีเรื่อง วิมานเมือง
และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ เกลือ กิตติ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว หลังจากนั้นเขาก็ได้พิสูจน์ฝีมือทางด้านการแสดงในหลาย ๆ ผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับบทเป็น วอก จากซิทคอมเรื่อง เป็นต่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ เกลือ กิตติ ที่แสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และตลก สามารถสร้างภาพจำให้กับแฟน ๆ ได้เป็นอย่างดี และทำให้เขาถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “เกลือ เป็นต่อ” จนถึงปัจจุบัน
นอกจากการเป็นนักแสดงมืออาชีพที่มีผลงานประจักษ์ต่อสายตาทุกคนแล้ว เกลือ เป็นต่อ ยังมีความสามารถทางด้านการเป็นพิธีกร, ดีเจ, ผู้กำกับ, ผู้ช่วยผู้กำกับ รวมถึงคนเขียนบทละครด้วย แถมตอนนี้ เกลือ กิตติ ก็กำลังเรียนปริญญาตรี อีก 1 ใบเพิ่มเติม ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียกได้ว่ามีครบจบที่คนคนเดียวเลย
การแต่งงานและชีวิตครอบครัว
เกลือ เป็นต่อ ผ่านการแต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกกับ จูน ภรรยาสาวนอกวงการ ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ น้องสายฟ้า หลังจากนั้นทั้งคู่ก็หย่าร้างกัน
หลังจากหย่ากับภรรยาคนแรกได้ประมาณ 1 ปี เกลือ เป็นต่อ ก็ได้รู้จักกับ มิ้นท์ เมธยา เพราะทั้งคู่มีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ทำให้รู้จักกันมานับ 10 ปี ซึ่งมิ้นท์เห็นเกลือซึมเศร้าจากการผิดพังทลายในความรักเธอก็เข้าไปปลอบ เกลือก็รู้สึกชอบขึ้นมา และเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจคบหากัน
จากนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เกลือ และ มิ้นท์ ควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์แสนหวาน นับป็นการแต่งงานครั้งที่ 2 ของ เกลือ กิตติ ต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกัน ตั้งชื่อว่า น้องราม
