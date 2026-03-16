เปิดประวัติ “ไดอาน่า” ภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ ส่องโปรไฟล์อาชีพเก่า
สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์เปิดตัว ไดอาน่า พนิดา ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสในอเมริกานาน 44 ปี พร้อมเจาะลึกภูมิหลังและอาชีพที่สื่อข่าวระบุว่าเธอเคยเป็นอดีตแอร์โฮสเตส
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 สุรชัย สมบัติเจริญ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กเปิดตัว “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ” ภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในสหรัฐอเมริกา ข่าวนี้สร้างความสนใจให้กับแฟนเพลงและสื่อมวลชนอย่างมาก ทีมงาน The Thaiger รวบรวมข้อมูลประวัติและภูมิหลังของเธอมาให้ติดตามดังนี้
ประวัติ ไดอาน่า ภูมิหลังและ อาชีพ แอร์โฮสเตส
ไดอาน่า พนิดา เป็นหญิงสาวลูกครึ่งจีน ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี เธอใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลานานโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องอาชีพของเธอ สำนักข่าว Siam News อ้างอิงแหล่งข่าวในวงการบันเทิงและรายงานว่า ไดอาน่าเคยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสในช่วงวัยสาว (ข้อมูลส่วนอาชีพนี้อ้างอิงจากสื่อ Siam News เท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันโดยตรงจากสุรชัยหรือไดอาน่า)
เส้นทางความรัก 44 ปี
พ.ศ. 2524: สุรชัยและไดอาน่าจดทะเบียนสมรสกันที่สหรัฐอเมริกา ทั้งคู่ถือสถานะสามีภรรยาตามกฎหมายมานานกว่า 44 ปีโดยไม่เคยหย่าร้างกัน
ช่วงแยกกันอยู่: สุรชัยเดินทางกลับมารับงานในวงการบันเทิงไทย เขาแยกกันอยู่กับไดอาน่า สุรชัยสร้างครอบครัวใหม่กับ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์” (ศกุลตลา โกมลเสน) และมีลูกด้วยกัน 4 คน
กลับมาพบกันอีกครั้ง: สุรชัยและไดอาน่ากลับมาติดต่อกันอีกครั้งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์และตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันที่อเมริกา
12 มีนาคม 2569: สุรชัยโพสต์ภาพและข้อความเปิดตัวภรรยาต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว
ทายาทนักธุรกิจการเงิน
สุรชัยและไดอาน่ามีลูกชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ คริสโตเฟอร์ สมบัติเจริญ ปัจจุบันคริสโตเฟอร์เติบโตและประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นเจ้าของและหุ้นส่วนในสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
