บันเทิง

เปิดประวัติ “ไดอาน่า” ภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ ส่องโปรไฟล์อาชีพเก่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 17:51 น.
รู้จัก ไดอาน่า พนิดา ภรรยา 44 ปี สุรชัย สมบัติเจริญ อดีตแอร์โฮสเตส
ภาพจาก : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า

สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์เปิดตัว ไดอาน่า พนิดา ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสในอเมริกานาน 44 ปี พร้อมเจาะลึกภูมิหลังและอาชีพที่สื่อข่าวระบุว่าเธอเคยเป็นอดีตแอร์โฮสเตส

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 สุรชัย สมบัติเจริญ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กเปิดตัว “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ” ภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในสหรัฐอเมริกา ข่าวนี้สร้างความสนใจให้กับแฟนเพลงและสื่อมวลชนอย่างมาก ทีมงาน The Thaiger รวบรวมข้อมูลประวัติและภูมิหลังของเธอมาให้ติดตามดังนี้

ประวัติ ไดอาน่า ภูมิหลังและ อาชีพ แอร์โฮสเตส

ไดอาน่า พนิดา เป็นหญิงสาวลูกครึ่งจีน ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี เธอใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลานานโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องอาชีพของเธอ สำนักข่าว Siam News อ้างอิงแหล่งข่าวในวงการบันเทิงและรายงานว่า ไดอาน่าเคยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสในช่วงวัยสาว (ข้อมูลส่วนอาชีพนี้อ้างอิงจากสื่อ Siam News เท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันโดยตรงจากสุรชัยหรือไดอาน่า)

เปิดประวัติ ไดอาน่า พนิดา ภรรยาสุรชัย สมบัติเจริญ จดทะเบียน 44 ปี
ภาพจาก : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า

เส้นทางความรัก 44 ปี

พ.ศ. 2524: สุรชัยและไดอาน่าจดทะเบียนสมรสกันที่สหรัฐอเมริกา ทั้งคู่ถือสถานะสามีภรรยาตามกฎหมายมานานกว่า 44 ปีโดยไม่เคยหย่าร้างกัน

ช่วงแยกกันอยู่: สุรชัยเดินทางกลับมารับงานในวงการบันเทิงไทย เขาแยกกันอยู่กับไดอาน่า สุรชัยสร้างครอบครัวใหม่กับ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์” (ศกุลตลา โกมลเสน) และมีลูกด้วยกัน 4 คน

กลับมาพบกันอีกครั้ง: สุรชัยและไดอาน่ากลับมาติดต่อกันอีกครั้งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์และตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันที่อเมริกา

12 มีนาคม 2569: สุรชัยโพสต์ภาพและข้อความเปิดตัวภรรยาต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว

ทายาทนักธุรกิจการเงิน

สุรชัยและไดอาน่ามีลูกชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ คริสโตเฟอร์ สมบัติเจริญ ปัจจุบันคริสโตเฟอร์เติบโตและประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นเจ้าของและหุ้นส่วนในสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

เปิดเส้นทางรัก 44 ปี สุรชัย สมบัติเจริญ กับ ไดอาน่า ภรรยาที่อเมริกา
ภาพจาก : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า
ทำความรู้จัก ไดอาน่า พนิดา ภรรยาสุรชัย สมบัติเจริญ ทายาทลูกครึ่งจีน
ภาพจาก : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า
สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์ภาพเปิดตัว ไดอาน่า ภรรยา 44 ปีที่อเมริกา
ภาพจาก : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า
เปิดประวัติ ไดอาน่า พนิดา ภรรยาสุรชัย สมบัติเจริญ จดทะเบียน 44 ปี
ภาพจาก : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 17:51 น.
187
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

