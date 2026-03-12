นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

สรุปประวัติ นิชิต้า ชาห์ ลูกสาวคนโตตระกูลชาห์ บริหาร GP Group กว่า 100 บริษัท มีทรัพย์สินกว่า 4.42 หมื่นล้านบาท ติดอันดับ Forbes มาตลอด
นิชิต้า ชาห์ (Nishita Shah) วัย 44 ปี คือลูกสาวคนโตของ กิริต ชาห์ (Kirit Shah) เจ้าของ GP Group และถือเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในประเทศไทย ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes
เปิดประวัติ นิชิต้า ชาห์ จากรากเหง้าพ่อค้าข้าวในบอมเบย์สู่ทายาทหญิงผู้บริหาร GP Group
ก่อนที่นิชิต้าจะก้าวขึ้นเป็น Group Managing Director ของ GP Group เธอเป็นเพียงลูกสาวคนโตของ กิริต ชาห์ ชายที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตขยายธุรกิจครอบครัวจากการค้าข้าวสู่อาณาจักรที่แผ่ขยายข้ามทวีป
กิริตสอนลูก ๆ ว่า จะเรียนอะไรก็ได้ ขอแค่ให้เป็นเรื่อง ธุรกิจ นิชิต้าไม่ได้ต่อต้านบทเรียนนั้น เธอบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปนั่งในห้องเรียนของ Boston University เพื่อเรียนการจัดการธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย ก่อนจะกลับมาเป็นผู้หญิงคนแรกที่นำพาธุรกิจครอบครัวที่มีอายุกว่าร้อยห้าสิบปี
ในโลกที่ทายาทธุรกิจมักถูกมองว่าได้มาเพราะนามสกุล นิชิต้าเริ่มพิสูจน์ตัวเองด้วยการเข้าบริหารตั้งแต่อายุยังน้อย
ในปี 2002 เธอได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ Precious Shipping และก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้ Managing Director ของ GP Group ในปี 2007
อาณาจักรที่สร้างบนน้ำ
หัวใจของธุรกิจครอบครัวชาห์คือ Precious Shipping บริษัทขนส่งสินค้าแห้งทางเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เรือสินค้าหลายสิบลำแล่นบนมหาสมุทรทุกวัน พาข้าว ปุ๋ย เหล็ก และถ่านหิน จากซีกโลกหนึ่งสู่อีกซีกโลกหนึ่ง นี่คือธุรกิจที่เปลี่ยนครอบครัวชาห์จากพ่อค้าข้าวสู่เศรษฐีพันล้านดอลลาร์
นิชิต้าไม่หยุดอยู่แค่ท่าเรือ GP Group ในวันนี้มีบริษัทในเครือกว่า 100 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยถึง 4 แห่ง ครอบคลุมตั้งแต่ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน Mega Lifesciences ไปจนถึง Golden Lime ผู้ผลิตแคลเซียมอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ โรงแรม และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวผ่าน MJets
GP Group เติบโตมาจากการมองหาโอกาสในตลาดที่ธุรกิจอื่นเลือกหลีกเลี่ยง นั่นคือ DNA ที่ฝังรากมาตั้งแต่ยุคปู่ทวด และนิชิต้าถือว่าตนเองเป็นผู้สืบทอดจิตวิญญาณนั้น
ตัวเลขที่พูดแทนทุกสิ่ง
ในปี 2565 Forbes จัดให้นิชิต้าอยู่ในอันดับที่ 27 ของมหาเศรษฐีไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 4.42 หมื่นล้านบาท ทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในนักธุรกิจหญิงที่ Forbes Asia เคยจัดอันดับให้อยู่ใน 15 คนทรงอิทธิพลที่สุดของทวีป
ตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้บอกแค่ว่าเธอมีเงินเท่าไร แต่บอกว่าเธอบริหารมรดกแห่งความเสี่ยงและความอดทนมาได้ดีแค่ไหน
นิชิต้าไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจ เธอเป็นนักบินที่มีใบอนุญาต และเปิดตัวแบรนด์แฟชั่นของตัวเองชื่อ “Nsha” ซึ่งวางจำหน่ายในสามทวีป แบรนด์ที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงที่คุ้นเคยทั้งกับสูทในห้องบอร์ดและลมบนรันเวย์กลางฟ้า
นอกจากนี้ นิชิต้า ยังนั่งเก้าอี้กรรมการตัดสินใน Shark Tank Thailand โดยมักเน้นเรื่องนวัตกรรมที่ขยายขนาดได้และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนั่นไม่ต่างจากปรัชญาที่เธอใช้บริหารอาณาจักรของตัวเอง
ในปี 2547 เมื่อคลื่นสึนามิถาโถมชายฝั่งไทย นิชิต้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงบ้านทะเลนก และรับปากจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของเด็กที่สูญเสียพ่อหรือแม่จนถึงระดับมหาวิทยาลัย นั่นคือบทบาทที่ไม่มีในรายงานประจำปีของบริษัทใด ๆ แต่อาจเป็นบทบาทที่บอกตัวตนของเธอได้ชัดเจนที่สุด
นโลกที่มหาเศรษฐีมักถูกมองผ่านตัวเลขในบัญชี นิชิต้า ชาห์ เป็นคนที่เตือนให้เราระลึกว่า ที่มาของทรัพย์สินทุกบาทนั้น ล้วนมีรากอยู่ในดิน และรากที่ดีนั้นไม่เคยลืมว่ามันเติบโตมาได้เพราะอะไร
แหล่งอ้างอิง
- Wikipedia – Nishita Shah
- Forbes Asia Next Tycoons – Nishita Shah
- Post Today – นิชิต้า ชาห์ และ MUO
- Longtunman – ตระกูลชาห์
- Matichon – แอน จักรพงษ์ & นิชิต้า ชาห์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: