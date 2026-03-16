ข่าวดาราบันเทิง

เฉลยไวรัล “ทิโมธี ชาลาเมต์” กับมีมคนตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 11:57 น.
ภาพจาก : X/Goody CFC

ชาวเน็ตขุดมีม คนตกบันไดในตำนานมาล้อ ทิโมธี ชาลาเมต์ ในงานออสการ์ ครั้งที่ 98 หลังพระเอกหนุ่มสวมสูทขาวร่วมงาน พร้อมโยงดราม่าคำพูดวิจารณ์บัลเลต์และโอเปร่าที่ทำคนไม่พอใจ

งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 ประจำปี 2026 เกิดประเด็นไวรัลที่ทำเอาคนทั้งโซเชียลแตกตื่น เมื่อมีภาพชายสวมชุดสูทขาวตกบันได ในท่าเอาหัวลงพื้นอย่างรุนแรงเผยแพร่ออกมา หลายคนปักใจเชื่อว่าชายคนนั้นคือพระเอกหนุ่มชื่อดัง ทิโมธี ชาลาเมต์ (Timothée Chalamet) จนกลายเป็นเรื่องตลกขบขันไปทั่วโลกออนไลน์ ทีมงาน The Thaiger สรุปเบื้องหลังมีมสุดฮานี้มาให้เข้าใจง่าย ดังนี้ครับ

ที่มาของภาพ “คนตกบันได” ในตำนาน

ภาพที่คนแชร์กันไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริงในงานออสการ์ครั้งนี้ แต่เป็นมีมเก่าแก่ที่คนมักนำมาใช้แกล้งศิลปินดังบ่อย ๆ เดิมทีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนในภาพคือ เจสัน เดรูโล (Jason Derulo) นักร้องชื่อดัง แต่ความเป็นจริงชายในภาพคือชายไม่ทราบชื่อที่แอบเข้าไปแสดงผาดโผนในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี 2011 ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับตัวเขาไป

ภาพจาก : X/Goody CFC

ทำไม ทิโมธี ชาลาเมต์ ถึงกลายเป็นเหยื่อมีม?

เหตุผลที่ชาวเน็ตพร้อมใจกันนำภาพนี้มาแกงทิโมธีในงานออสการ์ 2026 มีอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ ในงานออสการ์ครั้งนี้ ทิโมธีสวมชุดสูทสีขาว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชุดของคนในรูปมีมตกบันไดอย่างมาก

ก่อนหน้านี้ทิโมธีเคยให้สัมภาษณ์วิจารณ์ศิลปะบัลเลต์และโอเปร่าว่า “ไม่มีใครสนใจแล้ว” คำพูดนี้ทำให้คนรักศิลปะไม่พอใจ ชาวเน็ตจึงนำมีมนี้มาล้อเลียนเพื่อเป็นการเอาคืนแบบแสบ ๆ คัน ๆ

ภาพจาก : COMPLEX

เพจดัง “ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส” ร่วมขยี้

กระแสนี้ลามมาถึงไทย เมื่อเพจภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส โพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ด้วยอารมณ์ขัน โดยระบุว่านี่น่าจะเป็นการตกบันไดที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์งานประกาศรางวัล พร้อมชมทิโมธีว่าสร้างตำนานได้ยอดเยี่ยมและโชคดีที่คอไม่หัก

แม้เหตุการณ์ตกบันไดจะไม่ใช่เรื่องจริง แต่พลังของโซเชียลมีเดียและชุดสูทสีขาวก็ทำให้ ทิโมธี ชาลาเมต์ กลายเป็นดาวเด่นของมีมในงานออสการ์ 2026 ไปเรียบร้อยแล้วครับ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

