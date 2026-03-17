คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับรางวัล การ์ดลูฟี่สีทอง สุดแรร์ที่มีเพียงใบเดียวในโลก
วันที่ 17 มี.ค. 2569 “วสิน” ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยภายใต้ชื่อ “Wasinha” สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าแชมป์จากการแข่งขันเกมการ์ดวันพีซชิงแชมป์โลก (One Piece Card Game World Championship 25-26) การแข่งขันรายการใหญ่ระดับนานาชาตินี้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. ที่ผ่านมา
ในรอบชิงชนะเลิศ วสินสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่าง “Tee Han Yong” ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ไปได้อย่างยอดเยี่ยม ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ตัวแทนจากประเทศไทยผงาดขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกเกมการ์ดวันพีซได้
หลังการแข่งขัน วสิน ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมกับการ์ดตัวละครลูฟี่รุ่นลิมิเต็ดที่มีข้อความว่า “Congratulation You’re the World Champion!” โดยการ์ดรางวัลดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นพิเศษ มีทั้งเวอร์ชันสีทอง สีเงิน และสีทองแดง มอบให้สำหรับแชมป์โลกอันดับ 1 ถึงอันดับ 3 ตามลำดับ
ความพิเศษของการ์ดรางวัลคือแต่ละสีจะถูกผลิตขึ้นมาเพียงแค่ 1 ใบในโลกเท่านั้น กลุ่มผู้เล่นและนักสะสมในคอมมูนิตี้การ์ดเกมต่างมองตรงกันว่า การ์ดลูฟี่สีทองของแชมป์โลกชาวไทยใบนี้จะมีมูลค่ามหาศาลอย่างแน่นอน หากเจ้าตัวนำออกมาประมูล
ที่มา: Online Station , ONE PIECE CARD GAME
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ “โค้ชป้อม” เบื้องหลังความสำเร็จทัพ RoV ไทยผงาด ซีเกมส์ 2025
- เด็กไทยเจ๋ง!! ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน Game Talent Showcase 2022
- อึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ “Tekken 8” สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ
