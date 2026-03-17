เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม

เมียหลวงใจสลาย แฉผัววัย 35 ซุ่มคบเด็กนักเรียนอายุ 14 แชต-โทรคุยหวานชื่น แถมโอนเงินให้ใช้ สัญญาใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน โซเชียลถามหาความเหมาะสม
เรื่องนี้ใครผิด? คำถามนี้กำลังเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ขณะนี้หลังจากที่เพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์เรื่องราวของสาวรายหนึ่งซึ่งเธอเป็นเมียหลวง ออกมาแฉเรื่องราวสุดช้ำใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองว่า เธอถูกสามีวัย 35 ปีนอกใจไปคบหากับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น อายุเพียง 14 ปี โดยเธอดันไปเจอแชตที่ทั้งคู่แอบคุยกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจากจะแชตและโทรคุยกันแล้ว ยังมีการบอกรัก บอกคิดถึง สัญญาว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แถมฝั่งสามียังโอนเงินให้กิ๊กเด็กรุ่นหลานใช้อีกด้วย
"ผัวพี่หนูขอ…ดราม่ารักซ้อน ภรรยาแฉสามีวัย 35 ปีแอบคบกับเด็ก 14 โทรหากันแทบทุกวัน
เรื่องเริ่มจากฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาของผู้ชายเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของสามีโดยบอกว่า ฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้ว มีลูกด้วยกัน ส่วนภรรยาทำงานหาเงิน เลี้ยงลูก ดูแลบ้านทุกอย่าง แต่ฝ่ายชายกลับไปคุยกับเด็กผู้หญิงวัย 14 ปี ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งทางเด็กหญิงรู้ตั้งแต่แรกว่าผู้ชายมีเมียแล้วเพราะเข้ามาส่องเฟซบุ๊กของภรรยาอยู่ตลอด ทั้งสองมีการโทรคุยกันแทบทุกวัน บอกคิดถึง บอกรัก และให้คำสัญญากันว่าพร้อมใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ทางภรรยายังเผยแชตที่คุยกับเด็กคนดังกล่าว ซึ่งเด็กยอมรับว่ามีการโทรคุยกับฝ่ายชายจริง บางครั้งฝ่ายชายโทรหาและมีการโอนเงินให้ใช้ด้วย
ซึ่งประเด็นนี้หลายคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของผู้ใหญ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ว่าเหมาะสม หรือเด็กมันเล่นด้วยช่วยไม่ได้…”
จากเรื่องราวดังกล่าวเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของทั้งฝ่ายชายและเด็กนักเรียนหญิงเกี่ยวกับความเหมาะสม ซึ่งชาวเน็ตบางคนมองว่าเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดัง จะว่าแต่ผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่ายังไงเสียฝ่ายชายก็ผิดฐานพรากผู้เยาว์เพราะเด็กมีอายุเพียงแค่ 14 ปียังไม่บรรลุนิติภาวะเลยด้วยซ้ำ
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
