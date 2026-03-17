กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร
กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วชายแดนถาวร ในช่วงเดือนเมษายน 2569 ยาว 1,310 เมตร บริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่ 52–54 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินั้น
กองทัพไทย โดย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างรั้วกั้นพรมแดนถาวร เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ
โดยปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
พื้นที่นำร่อง : บริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่ 52–54 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ระยะทางดำเนินการ : รวมประมาณ 1,310 เมตร
สถานะปัจจุบัน : ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้เข้าดำเนินการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก ศรายุทธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการให้กำลังพลเข้าปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างถนนเลียบแนวรั้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคารและรั้วถาวร
กำหนดการ : คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างรั้วกำแพงถาวรได้ในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 โดยวางเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ยังเน้นย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวได้ผ่านการประสานงานและตกลงร่วมกันกับฝ่ายกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยฝั่งกัมพูชาก็มีถนนเลียบแนวรั้วที่สอดรับกับฝั่งไทย
ซึ่งในอนาคตกองทัพมีแผนที่จะขยายการก่อสร้างเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบรั้วกำแพงถาวร และรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้งระบบเซนเซอร์และกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง
“การสร้างรั้วชายแดนในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการสร้างกำแพงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
โดยกองทัพไทยยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถและพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสงบสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
