กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 15:29 น.
กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วชายแดนถาวร ในช่วงเดือนเมษายน 2569 ยาว 1,310 เมตร บริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่ 52–54 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินั้น

กองทัพไทย โดย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างรั้วกั้นพรมแดนถาวร เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ

โดยปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

พื้นที่นำร่อง : บริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่ 52–54 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ระยะทางดำเนินการ : รวมประมาณ 1,310 เมตร

สถานะปัจจุบัน : ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้เข้าดำเนินการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก ศรายุทธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการให้กำลังพลเข้าปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างถนนเลียบแนวรั้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคารและรั้วถาวร

กำหนดการ : คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างรั้วกำแพงถาวรได้ในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 โดยวางเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ยังเน้นย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวได้ผ่านการประสานงานและตกลงร่วมกันกับฝ่ายกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยฝั่งกัมพูชาก็มีถนนเลียบแนวรั้วที่สอดรับกับฝั่งไทย

ซึ่งในอนาคตกองทัพมีแผนที่จะขยายการก่อสร้างเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบรั้วกำแพงถาวร และรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้งระบบเซนเซอร์และกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง

“การสร้างรั้วชายแดนในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการสร้างกำแพงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

โดยกองทัพไทยยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถและพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสงบสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

