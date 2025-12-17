ประวัติ “โค้ชป้อม” เบื้องหลังความสำเร็จทัพ RoV ไทยผงาด ซีเกมส์ 2025

เปิดประวัติ “โค้ชป้อม” จักรพล ป้อมปราณี (Mistgunz) กุนซือสมองเพชร จากอดีตโปรเพลเยอร์สู่ยอดโค้ชระดับแชมป์ ผู้พา “ปราสาทสายฟ้า” ครองลีกสูงสุด และผู้วางหมากพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มาครอง
หากเอ่ยชื่อของบุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวงการอีสปอร์ตไทย โดยเฉพาะในสมรภูมิเกม RoV ชื่อของ โค้ชป้อม หรือ นายจักรพล ป้อมปราณี ที่รู้จักกันในวงการด้วยนามแฝง Mistgunz ย่อมเป็นชื่อลำดับต้น ๆ ที่แฟนเกมให้การยอมรับ
ในฐานะกุนซือผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เขาไม่ใช่เพียงผู้คุมทีมตามหน้าที่ แต่คืออดีตโปรเพลเยอร์ที่ผันตัวมาใช้ประสบการณ์วางแผนการเล่นอย่างจริงจัง จนสามารถพาทีมก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่ชัยชนะในทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศและนานาชาติได้สำเร็จ
ประวัติผลงาน-เส้นทางความสำเร็จ โค้ชป้อม
ผลงานในระดับสโมสรที่สร้างชื่อให้ “โค้ชป้อม” กลายเป็นยอดโค้ชแถวหน้า คือช่วงเวลาที่เขาร่วมงานกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่าง Buriram United Esports โดยสื่อดังวงการเกมอย่าง ONE Esports เคยระบุว่า เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพาทัพ “ปราสาทสายฟ้า” ผงาดคว้าแชมป์ RoV Pro League Summer 2020 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนั้นเปรียบเสมือนใบเบิกทางและเครื่องการันตีฝีมือว่าเขามีดีกรีระดับแชมป์ที่มีถ้วยรางวัลรับรองอย่างชัดเจน
ในเวทีระดับนานาชาติ ชื่อของ Mistgunz ผูกพันกับความสำเร็จของทีมชาติไทยอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะในศึกซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เว็บไซต์สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เคยรายงานข้อมูลว่า โค้ชป้อมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนการเล่นให้กับทีมชุดนั้น (ซึ่งมีแกนหลักจากทีม Workpoint Fighting Fish ผสมผสานผู้เล่นเสริม) จนสามารถไล่ต้อนคู่แข่งและเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้ขาดลอย 3-0 เกม คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
นอกจากนี้ โค้ชป้อม ยังต่อยอดความสำเร็จด้วยการพาทีมชาติไทยป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองสมัยที่ 2 ในซีเกมส์ที่เวียดนาม ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศที่แซงกลับมาชนะด้วยสกอร์รวม 4-1 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิ่งและการแก้เกมภายใต้ความกดดันระดับสูง
นอกเหนือจากผลงานในสนาม อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจและถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่าง Voice TV คือไลฟ์สไตล์ของโค้ชป้อมที่เป็นคนทำงานประจำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่โค้ชอีสปอร์ต ถือเป็นภาพลักษณ์ของคนที่มีวินัยและความรับผิดชอบสูง สามารถจัดระบบทีมและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นแบบอย่างของคนในวงการที่แสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นและการจัดการที่ดีสามารถนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและเส้นทางสายอีสปอร์ตได้อย่างลงตัว
