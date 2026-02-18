“น้ำตาล” เมียหลวงเคสดราม่า ผัวทหารคบชู้ “ครูบี๋” แจ้งข่าวดีคลอดลูกชายแล้ว
คุณน้ำตาล ภรรยาหลวง จากเคสดราม่าสามีทหารและ “ครูบี๋” ประกาศข่าวดีคลอด “น้องธาวิน” ลูกชายคนที่สองแล้วในวันนี้ ท่ามกลางกำลังใจล้นหลาม เตรียมลุยสถานะแม่เลี้ยงเดี่ยวเต็มตัว
จากมหากาพย์ดราม่าโหนกระแสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรณีของ คุณน้ำตาล ภรรยาหลวงที่ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมสามีทหารปันใจไปมีสัมพันธ์กับ ครูบี๋ หรือ โหบี๋ จนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก
ล่าสุด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 คุณน้ำตาลได้โพสต์แจ้งข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ คลอดลูกชายคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่าน้องมีชื่อว่า น้องธาวิน ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 15.38 น. ด้วยน้ำหนักตัวถึง 3,250 กรัม สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งคุณแม่และคุณลูก
“สวัสดีครับ ผมน้องธาวินครับ ลูกชายของแม่น้ำตาลเอง ผมคลอดวันที่17/02/69 เวลา 15.38 น. นน 3.250kgครับ ผมขอขอบคุณทุกๆความรักและความเมตตาที่มีให้ผมและแม่ของผมนะครับ ฝากเอ็นดูผมกับแม่น้ำตาลไปนานๆนะครับ”
คุณน้ำตาลได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งแทนใจลูกน้อย ขอบคุณทุกความเมตตาและกำลังใจจากสังคมที่ส่งมาให้ตลอดระยะเวลาที่ต้องเผชิญมรสุมชีวิต พร้อมฝากให้ทุกคนช่วยเอ็นดูครอบครัวเล็กๆ ของเธอต่อไปด้วย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ แม้จะมีกระแสบางส่วนที่เข้ามาตำหนิหรือวิจารณ์เรื่องจุดเริ่มต้นความรักของเธอที่พบกันในสถานบันเทิง (ป.กุ้งเผา) แต่คุณน้ำตาลก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสตรองและการโฟกัสที่ความสุขของลูกเป็นหลัก ซึ่งการคลอดลูกชายในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะ “แม่เลี้ยงเดี่ยว” อย่างเต็มตัว โดยปัจจุบันเธอมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายรวมทั้งหมด 2 คน
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ใจเด็ดคนนี้ด้วยครับที่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ และเชื่อว่ากำลังใจจากชาวเน็ตจะยังคงล้นหลามเช่นเดิมครับ
