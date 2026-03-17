แม่น้องการ์ตูน ประกาศขายบ้านด่วน มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน ชาวเน็ตช่วยเป็นกระบอกเสียง
แม่น้องการ์ตูน ประกาศขายบ้านด่วน 2.7 ล้านบาาท มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน ชาวเน็ตช่วยแชร์ต่อหวังเป็นกระบอกเสียง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ” โพสต์ภาพบ้านพร้อมประกาศขายในราคา 2.7 ล้านบาท โดยทางแอดมินให้เหตุผลว่า แม่น้องการ์ตูน จำเป็นต้องขายบ้านหลังนี้ที่เป็นทรัพย์สินสุดท้ายที่เหลืออยู่ เพราะมีความจำเป็นในการใช้เงินด่วนมาก ข้อความระบุว่า
“มีพี่ ๆ ท่านไหนพอจะช่วย ซื้อบ้านของคุณแม่ ได้บ้างไหมครับ ตอนนี้คุณแม่มีความจำเป็นอย่างมากจริง ๆ อยู่ในช่วงวิกฤตสุด ๆ และจำเป็นต้องใช้เงินด่วนมาก ๆ ในครั้งนี้ บ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของคุณแม่ที่ต้องตัดสินใจขายครับ หากพี่ ๆ ท่านใดสนใจ สามารถทักข้อความเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับ
รายละเอียดบ้าน บ้านอยู่ซอยประชาอุทิศ 90 หมู่บ้านพนาลี ราคา2.7ล้าน ครับ
- เนื้อที่ 35.2 ตารางวา
- บ้าน 2 ชั้น
- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน
- ชั้นล่างมี 1 ห้องโถง
- 1 ห้องครัว
- 2 ห้องน้ำ (ชั้นบนและชั้นล่าง)
หรือถ้าพี่ ๆ ท่านไหนสะดวก ช่วยอุดหนุนสินค้าของคุณแม่ ก็จะเป็นกำลังใจและช่วยคุณแม่ได้มากจริง ๆ ครับ แอดมินช่วยคุณแม่ได้เท่านี้จริง ๆ ครับ เลยอยากขอความเมตตาจากพี่ ๆ ทุกคน หากพอช่วยกันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กราบขอบพระคุณพี่ๆ ทุกท่านจากใจจริงนะครับ ที่ช่วยคุณแม่ในครั้งนี้”
อ้างอิงจาก : FB ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ”
