หนุ่มแม่สอดชี้ช่องทางรวย ผุดไอเดียสร้างรายได้ ‘รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน’ คันละ 300 บาท

GIFT T. เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:45 น.
หนุ่มแม่สอด ชี้ช่องทางรวย ผุดไอเดียสร้างรายได้กลางวิกฤต โพสต์เฟซบุ๊กประกาศ ‘รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน’ ราคากันเอง เผยตอนนี้มีคนติดต่อจองแล้ว 2-3 คิว

สถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยขณะนี้หลายปั๊มติดป้ายประกาศน้ำมันดีเซลหมด บางปั๊มน้ำมันหมดทุกชนิด ทำให้ชาวบ้านทั่วประเทศแห่ขับรถวนหาปั๊มน้ำมันที่ยังพอมีน้ำมันเหลือให้เติมบ้าง บางพื้นที่ประชาชนแห่ขับรถไปต่อคิวรอเติมน้ำมันกันตั้งแต่เช้ามืดแถวยาวเป็นกิโลเมตร ล่าสุดก็มีการประกาศออกมาว่าในวันพรุ่งนี้ 18 มี.ค. 69 ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอีก

ทว่า ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้กลับมีพ่อหนุ่มหัวนักธุรกิจรายหนึ่งผุดไอเดียหารายได้เสริมจากสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กประกาศ “รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน” ดยจะรับเฉพาะคนที่รู้จักและไว้ใจเท่านั้น แถมราคาเป็นกันเองด้วย โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันมาจากกลุ่ม นครแม่สอด ระบุว่า

“รับจองคิวเติมน้ำมัน (เฉพาะคนรู้จัก/ไว้ใจกันเท่านั้น) พิกัดปั๊มแม่ปะ ขับรถมาจอดฝากกุญแจไว้ ผมวนรถเข้าคิวเติมให้ เสร็จแล้วโทรเรียกมารับรถ เติมเสร็จแล้วจะโทรเรียกให้มารับรถทันที ค่าเสียเวลา 300 บาท +ค่าน้ำมันจ่ายตามสลิปจริง หมายเหตุ รับจำนวน 10 คันต่อวัน รบกวนทักมาเช็กก่อนครับ พร้อมกับได้ทิ้งเบอร์โทรไว้”

หนุ่มแม่สอดหัวการค้า ผุดไอเดียสร้างรายได้ 'รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน' คันละ 300 บาท-1

ต่อมาทีมข่าวโหนกระแส ได้ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ ทราบชื่อ นายชยาทอง อายุ 30 ปี เป็นชาวบ้านจาก ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า “ตนมีอาชีพขายของอยู่ที่ตลาดช่วงเย็น ซึ่งที่มาของไอเดียการรับต่อคิวจองเติมน้ำมัน มาจากการที่ตนเองเห็นบางคนไปรอต่อคิวเติมน้ำมันตั้งแต่ตี 4 กว่าจะได้เติมก็ 7 โมงเช้า กว่าจะได้เติมน้ำมันเสียเวลาไป 3 ชั่วโมง บางคนต้องทำงานแต่ต้องลางานเพื่อมาเติมน้ำมัน ต้องเสียวันหยุดเพื่อมาเติมน้ำมัน คงไม่คุ้ม บวกกับตอนเช้าตนว่าง เลยสามารถทำงานนี้ได้

ซึ่งหลังจากโพสต์ไปก็มีคนเข้ามาชมว่าไอเดียดี และมีลูกค้าติดต่อมาจองคิวแล้ว 2-3 คน โดยส่วนใหญ่จะรับเฉพาะลูกค้าที่รู้จักกัน และไว้ใจกัน ตนจะดูแลรถให้อย่างดีเหมือนกับรถของตัวเอง และคิดค่าบริการแค่คันละ 300 บาทเท่านั้น ส่วนค่าน้ำมันจะคิดราคาตามจริง ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไหวแค่วันละ 10 คิวเท่านั้น”

อ้างอิงจาก : FB นครแม่สอด, honekrasae

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:45 น.
52
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

