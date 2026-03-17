กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ยามีเพียงพอ ปัญหาน้ำมันยังไม่กระทบรถฉุกเฉิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันยามีเพียงพอ ส่วนปัญหาน้ำมันยังไม่กระทบรถฉุกเฉิน จากสงครามในตะวันออกกลาง
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมีความกังวลว่าจะกระทบต่อราคายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ว่า ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลไปตรวจสอบคลังยา และแหล่งจัดหายาว่ามาจากที่ใดบ้าง
ขณะนี้ยืนยันว่า ยังมียาเพียงพอในคลังหลายเดือน เนื่องจากไทยซื้อยาจากสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ไม่ได้ซื้อยาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประมาท เพราะคาดการณ์ว่าการขนส่งอาจล่าช้า และต้นทุนการขนส่งที่อาจจะเพิ่มขึ้น ทำให้ราคายาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปล่อยปละละเลย แต่ถ้ามีการประสานกับภาคเอกชน และโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ไม่มีปัญหา
เมื่อถามถึงรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ขณะนี้พบปัญหาขาดแคลนน้ำมันหรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า ยังอยู่ในภาวะปกติ และได้สั่งการให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมการออกตรวจผู้ป่วยไม่ให้ติดขัด ขณะนี้ยังไม่ต้องประสานขอสำรองน้ำมันสำหรับรถฉุกเฉิน
