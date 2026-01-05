เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี
โศกนาฏกรรมเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของบาร์ถูกสอบสวนคดีอาญาฐานประมาท หลังพลุฉลองปีใหม่จุดชนวนมรณะ ยอดเสีชีวิตกว่าครึ่งเป็นวัยรุ่น เศร้า! อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี
สรปเหตุเพลิงไหม้สกีรีสอร์ตชื่อดังในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ สวิตเซอร์แลนด์ ล่าสุดสื่อต่างประเทศได้รับการยืนยันแล้วว่า มีนักเรียนหญิงจากโรงเรียนในอังกฤษเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าที่ปกคลุมไปทั่วประเทศจากเหตุภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุตัวตนของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายครบทั้ง 40 รายแล้ว โดยหนึ่งในนั้นคือ ชาร์ลอตต์ นิดดัม (Charlotte Niddam) ซึ่งคาดว่ามีอายุ 15 ปี เธอขาดการติดต่อไปนับตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่บาร์ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในเมืองครองส์-มอนตานา (Crans-Montana) รัฐวาเล
จากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของรีสอร์ต พบชื่อของชาร์ลอตต์ระบุอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็กและระบุว่า เธอเดินทางมาที่นี่บ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้เคยศึกษาอยู่ที่ “Immanuel College” ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชาวยิวในเมืองบุชีย์ มณฑลฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ ของอังกฤษ
ครอบครัวของชาร์ลอตต์ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความอาลัยว่า ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการจากไปของลูกสาวและพี่สาวที่งดงามของเรา ชาร์ลอตต์ สำหรับรายละเอียดพิธีศพจะแจ้งให้ทราบในไม่ช้า โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ที่กรุงปารีส ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เปิดเผยอัตลักษณ์เหยื่อทั้ง 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
จากการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลล่าสุดพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 40 ราย มีอายุระหว่าง 14 ถึง 39 ปี โดยกลุ่มวัยรุ่นคิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตที่เป็นวัยรุ่นถึง 26 ราย โดยผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ เยาวชนชาวฝรั่งเศสวัย 14 ปี และเยาวชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 14 ปี
เมื่อจำแนกตามสัญชาติพบว่า เป็นพลเมืองสวิส 21 ราย, ฝรั่งเศส 7 ราย และอิตาลี 6 ราย
ส่วนที่เหลือมาจากโรมาเนีย, ตุรกี, โปรตุเกส, เบลเยียม และผู้ถือสองสัญชาติ (สวิส-ฝรั่งเศส) อีก 1 ราย
ในโลกโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพผู้สูญหายรายอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น พร้อมชื่อ วันเกิด และช่องทางติดต่อญาติ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ ได้แก่ เบนจามิน จอห์นสัน (Benjamin Johnson) นักมวยดาวรุ่งชาวสวิสวัย 18 ปี และ สเตฟาน อิวาโนวิช (Stefan Ivanović) การ์ดรักษาความปลอดภัยวัย 31 ปี ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่จากการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวหลายคนให้รอดพ้นจากกองเพลิง
ด้าน เคียรา คอสตันโซ (Chiara Costanzo) สาวน้อยชาวอิตาลีวัย 16 ปี เป็นเหยื่อรายที่สองที่มีการเปิดเผยชื่อ อันเดรีย พ่อของเธอกล่าวกับหนังสือพิมพ์ “Il Corriere della Sera” ของอิตาลี ด้วยความเจ็บปวดว่า “เคียราที่รักของผมไม่มีอีกแล้ว”
การยืนยันนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้มีการระบุตัวตนของเอมานูเอเล กาเลปปินี (Emanuele Galeppini) โปรวัยรุ่นกอล์ฟชาวอิตาลีวัย 17 ปี ผู้ซึ่งเคยโพสต์ภาพคู่กับ รอรี แม็คอิลรอย โปรกอล์ฟชื่อดังระดับโลกบนอินสตาแกรม
การสอบสวนทางอาญา ปม “ฉนวนกันเสียง” และ “ทางหนีไฟ”
อัยการรัฐเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นว่า เพลิงมรณะน่าจะเกิดจากการจุด “พลุเย็น” ที่ปักบนขวดเครื่องดื่ม ซึ่งถูกชูขึ้นสูงจนใกล้เพดานของบาร์ “เลอ คอนสเตลเลชัน” (Le Constellation) มากเกินไป จนเกิดการลุกไหม้ลามไปทั่วร้านภายในเวลาไม่กี่วินาที
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 119 ราย โดยหลายรายมีแผลไฟไหม้รุนแรง
ขณะนี้ ฌากส์ และ เจสสิกา มอเร็ตติ เจ้าของบาร์ชาวฝรั่งเศส ตกเป็นผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาอย่างเป็นทางการ ในข้อหา ฆ่าคนตายโดยประมาท, ทำร้ายร่างกายโดยประมาท และกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
แนวทางการสืบสวนของตำรวจมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงร้าน เมื่อปี 2015 ซึ่งมีการติดตั้ง “โฟมซับเสียง” (Acoustic insulation foam) ไว้ที่เพดานชั้นใต้ดินซึ่งเป็นจุดต้นเพลิง วัสดุดังกล่าวถูกระบุว่า เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับประกายไฟจากพลุเย็นในช่วงเวลา 01.30 น. ของวันปีใหม่
นอกจากนี้ การสอบสวนจะขยายผลไปถึงความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟ โดยมีพยานซึ่งเป็นอดีตพนักงานเสิร์ฟรายหนึ่งอ้างว่า “ทางออกฉุกเฉินถูกล็อกไว้ตลอดเวลา” ทั้งนี้ สองสามีภรรยาตระกูลมอเร็ตติได้ซื้อกิจการบาร์แห่งนี้เมื่อ 10 ปีก่อน และได้ทำการปรับปรุงร้าน
ขณะที่บรรยากาสที่สวิตเซอร์แลนด์ เตรียมจัดวันไว้อาลัยแห่งชาติในสัปดาห์หน้า ขณะที่ในพื้นที่เกิดเหตุผู้คนกว่า 2,000 คนร่วมเดินขบวนไว้อาลัยอย่างสงบผ่านสกีรีสอร์ต หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ธงชาติถูกลดลงครึ่งเสา ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างปาดน้ำตาขณะรับฟังคำไว้อาลัยในภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี.
