ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:52 น.
59
ไฟไหม้บาร์สวิส ยืนยันตัวตน
แฟ้มภาพ

โศกนาฏกรรมเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของบาร์ถูกสอบสวนคดีอาญาฐานประมาท หลังพลุฉลองปีใหม่จุดชนวนมรณะ ยอดเสีชีวิตกว่าครึ่งเป็นวัยรุ่น เศร้า! อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

สรปเหตุเพลิงไหม้สกีรีสอร์ตชื่อดังในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ สวิตเซอร์แลนด์ ล่าสุดสื่อต่างประเทศได้รับการยืนยันแล้วว่า มีนักเรียนหญิงจากโรงเรียนในอังกฤษเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าที่ปกคลุมไปทั่วประเทศจากเหตุภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุตัวตนของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายครบทั้ง 40 รายแล้ว โดยหนึ่งในนั้นคือ ชาร์ลอตต์ นิดดัม (Charlotte Niddam) ซึ่งคาดว่ามีอายุ 15 ปี เธอขาดการติดต่อไปนับตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่บาร์ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในเมืองครองส์-มอนตานา (Crans-Montana) รัฐวาเล

จากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของรีสอร์ต พบชื่อของชาร์ลอตต์ระบุอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็กและระบุว่า เธอเดินทางมาที่นี่บ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้เคยศึกษาอยู่ที่ “Immanuel College” ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชาวยิวในเมืองบุชีย์ มณฑลฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ ของอังกฤษ

ชาร์ลอตต์ นิดดัม นักเรียนหญิงจากโรงเรียนในอังกฤษ (ภาพ TikTok)

ครอบครัวของชาร์ลอตต์ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความอาลัยว่า ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการจากไปของลูกสาวและพี่สาวที่งดงามของเรา ชาร์ลอตต์ สำหรับรายละเอียดพิธีศพจะแจ้งให้ทราบในไม่ช้า โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ที่กรุงปารีส ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

(Alessandro della Valle/Keystone via AP)

เปิดเผยอัตลักษณ์เหยื่อทั้ง 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน

จากการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลล่าสุดพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 40 ราย มีอายุระหว่าง 14 ถึง 39 ปี โดยกลุ่มวัยรุ่นคิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตที่เป็นวัยรุ่นถึง 26 ราย โดยผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ เยาวชนชาวฝรั่งเศสวัย 14 ปี และเยาวชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 14 ปี

เมื่อจำแนกตามสัญชาติพบว่า เป็นพลเมืองสวิส 21 ราย, ฝรั่งเศส 7 ราย และอิตาลี 6 ราย

ส่วนที่เหลือมาจากโรมาเนีย, ตุรกี, โปรตุเกส, เบลเยียม และผู้ถือสองสัญชาติ (สวิส-ฝรั่งเศส) อีก 1 ราย

ในโลกโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพผู้สูญหายรายอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น พร้อมชื่อ วันเกิด และช่องทางติดต่อญาติ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ ได้แก่ เบนจามิน จอห์นสัน (Benjamin Johnson) นักมวยดาวรุ่งชาวสวิสวัย 18 ปี และ สเตฟาน อิวาโนวิช (Stefan Ivanović) การ์ดรักษาความปลอดภัยวัย 31 ปี ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่จากการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวหลายคนให้รอดพ้นจากกองเพลิง

ด้าน เคียรา คอสตันโซ (Chiara Costanzo) สาวน้อยชาวอิตาลีวัย 16 ปี เป็นเหยื่อรายที่สองที่มีการเปิดเผยชื่อ อันเดรีย พ่อของเธอกล่าวกับหนังสือพิมพ์ “Il Corriere della Sera” ของอิตาลี ด้วยความเจ็บปวดว่า “เคียราที่รักของผมไม่มีอีกแล้ว”

การยืนยันนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้มีการระบุตัวตนของเอมานูเอเล กาเลปปินี (Emanuele Galeppini) โปรวัยรุ่นกอล์ฟชาวอิตาลีวัย 17 ปี ผู้ซึ่งเคยโพสต์ภาพคู่กับ รอรี แม็คอิลรอย โปรกอล์ฟชื่อดังระดับโลกบนอินสตาแกรม

แฟ้มภาพ
(Alessandro della Valle/Keystone via AP)
ภาพภายในอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก 1 ม.ค. 2026 (Police Cantonale Valaisanne via AP)

การสอบสวนทางอาญา ปม “ฉนวนกันเสียง” และ “ทางหนีไฟ”

อัยการรัฐเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นว่า เพลิงมรณะน่าจะเกิดจากการจุด “พลุเย็น” ที่ปักบนขวดเครื่องดื่ม ซึ่งถูกชูขึ้นสูงจนใกล้เพดานของบาร์ “เลอ คอนสเตลเลชัน” (Le Constellation) มากเกินไป จนเกิดการลุกไหม้ลามไปทั่วร้านภายในเวลาไม่กี่วินาที

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 119 ราย โดยหลายรายมีแผลไฟไหม้รุนแรง

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

ขณะนี้ ฌากส์ และ เจสสิกา มอเร็ตติ เจ้าของบาร์ชาวฝรั่งเศส ตกเป็นผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาอย่างเป็นทางการ ในข้อหา ฆ่าคนตายโดยประมาท, ทำร้ายร่างกายโดยประมาท และกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท

แนวทางการสืบสวนของตำรวจมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงร้าน เมื่อปี 2015 ซึ่งมีการติดตั้ง “โฟมซับเสียง” (Acoustic insulation foam) ไว้ที่เพดานชั้นใต้ดินซึ่งเป็นจุดต้นเพลิง วัสดุดังกล่าวถูกระบุว่า เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับประกายไฟจากพลุเย็นในช่วงเวลา 01.30 น. ของวันปีใหม่

นอกจากนี้ การสอบสวนจะขยายผลไปถึงความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟ โดยมีพยานซึ่งเป็นอดีตพนักงานเสิร์ฟรายหนึ่งอ้างว่า “ทางออกฉุกเฉินถูกล็อกไว้ตลอดเวลา” ทั้งนี้ สองสามีภรรยาตระกูลมอเร็ตติได้ซื้อกิจการบาร์แห่งนี้เมื่อ 10 ปีก่อน และได้ทำการปรับปรุงร้าน

ขณะที่บรรยากาสที่สวิตเซอร์แลนด์ เตรียมจัดวันไว้อาลัยแห่งชาติในสัปดาห์หน้า ขณะที่ในพื้นที่เกิดเหตุผู้คนกว่า 2,000 คนร่วมเดินขบวนไว้อาลัยอย่างสงบผ่านสกีรีสอร์ต หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ธงชาติถูกลดลงครึ่งเสา ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างปาดน้ำตาขณะรับฟังคำไว้อาลัยในภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี.

(AP Photo/Baz Ratner)
P (AP Photo/Antonio Calanni)
(AP Photo/Antonio Calanni)
(AP Photo/Antonio Calanni)
(AP Photo/Baz Ratner)
(AP Photo/Baz Ratner)
(AP Photo/ Antonio Calanni)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

39 วินาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

11 นาที ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

23 นาที ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

36 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้บาร์สวิส ยืนยันตัวตน ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

36 นาที ที่แล้ว
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ ข่าวการเมือง

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

40 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! นัน อธิวัฒน์ บอยแบนด์ดังยุค 90 วง Dance Army ค่ายอาร์เอส เสียชีวิตแล้ว

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทหารเขมรโม้ มีแค่ 10 นาย ยันทหารไทยได้ 300 นาย รอดมาได้แม้ไม่ได้กินข้าว

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! สหรัฐฯ ตั้งค่าหัว ปธน. “นิโคลัส มาดูโร” สูงกว่า 1 พันล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลหญิง อเมริกาที่สวยที่สุดในโลก ข่าวกีฬา

“นางฟ้าวอลเลย์บอล” อวดลุคเซ็กซี่ต้อนรับปี 2026 แฟนคลับใจละลาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jin Denim นักร้อง นักแต่งเพลงเสียชีวิตในวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย ญาติเผยนักร้องหนุ่มดับในวันเกิด วัย 29 ยันไม่ได้ฆ่าตัวตาย เผยสาเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอให้ฟัง สมช. หลังลือทหารเขมรตรึงกำลังที่ชายแดน ย้ำมีหน่วยข่าวกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“น้องไปป์” เป็นตัวแทนแม่ เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 ขั้นตอน เลือกตั้ง สส.-ประชามติ 2569 อ่านก่อนเข้าคูหา ครบจบในที่เดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์ และ ญาญ่า เที่ยวนอร์เวย์ บันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า เสิร์ฟโมเมนต์หวานที่นอร์เวย์ เปิดโหมดคลั่งรัก จนคนโสดอิจฉา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน ถูกลวงมาทำงานที่กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เจษฎ์ พรรครักชาติ ซัดคนแซะ “มีทหารไว้ทำไม” ไม่สำนึกจริง-อยู่ร่วมชาติกันลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประท้วงชุมนุมหน้าอาคารสถานกงสุลสหรัฐฯ ในอัมสเตอร์ดัมเพื่อต่อต้านการจับกุมมาดูโร ข่าวต่างประเทศ

สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมไอซ์ไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน เล่าที่แรก “ไอซ์ รักชนก” ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา เผยโมเมนต์ใจฟูรับปีใหม่ เด็กที่เคยด่ากลับใจทักขอโทษ บันเทิง

ม้า อรนภา โชว์แชทเด็กเคยด่าทักขอโทษ สารภาพผิด โดนปั่นหัว-ถูกชักจูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมคุ้มกัน นิโกลัส มาดูโร ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการของสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมเวเนฯ เผยทีมอารักขา ปธน. “มาดูโร” ถูกสังหารหมู่ ระหว่างสหรัฐฯ บุกจับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวข้าราชการเซ็ง โดนตม.เกาหลีใต้ เหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย ทั้งที่มีเอกสารครบ ข่าว

สาวข้าราชการเซ็ง ตม.ปฏิเสธเข้าเมือง แถมเหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย แม้เอกสารครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่หยุด ขู่เดินหน้าลุย “โคลอมเบีย” ต่อ หลังยิงถล่ม “เวเนซุเอลา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:52 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button