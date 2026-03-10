“ทรัมป์” ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน
โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นสงครามอิหร่านจบในเร็ววัน พร้อมยอมรับผลสอบยิงโรงเรียนหญิงล้วน ชี้สาเหตุที่โบ้ยว่าเป็นฝีมืออิหร่านเพราะข้อมูลไม่พอ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่า นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถึงความคืบหน้าสงครามอิหร่านว่าสงครามจะจบลงเร็วๆนี้ พร้อมเรียกด้วยว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประเทศใหม่
ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ และสงครามจะสิ้นสุดในเร็ววัน และถ้าหากมันปะทุขึ้นมาใหม่อีกครั้ง อิหร่านจะถูกโจมตีหนักขึ้นกว่าเดิม พร้อมระบุอีกว่าสหรัฐฯ มีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางทหารของเรา
นายทรัมป์ยังส่งสัญญาณเตือนอิหร่านด้วยว่าพวกเขาจะต้องจ่ายในราคาที่ประเมินไม่ได้ หากกองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน ท่ามกลางวิกฤติราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเขาจะไม่ยอมให้รัฐบาลผู้ก่อการร้ายจับโลกเป็นตัวประกัน
นายทรัมป์ยังกล่าวถึงรายงานที่ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายยิงโรงเรียนหญิงอิหร่านเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 168 ศพ โดยเขาระบุว่าตอนแรกที่เขาโบ้ยอิหร่านเพราะเขามีข้อมูลไม่พอ แต่เขาพร้อมจะยอมรับผลการสอบสวน
ซึ่งนายทรัมป์กล่าวอีกว่าในสงครามแบบนี้ ย่อมต้องมีผู้เสียชีวิต หลังจากที่ในปัจจุบันมีทหารอเมริกันเสียชีวิตแล้ว 7 นาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด
- ออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้แข้งหญิงอิหร่าน หลังถูกตีตราเป็นผู้ทรยศยามสงคราม
- “ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: