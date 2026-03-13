แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ หลังลูกชาย-ลูกสาวแชร์โพสต์ปริศนา
กำลังเป็นประเด็นซุบซิบกันอยู่ในขณะนี้ หลังจากตำนานลูกทุ่งชื่อดังตำนาน อย่าง สุรชัย สมบัติเจริญ ออกมาโพสต์ภาพและข้อความเปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่คบกันมากว่า 40 ปี และจดทะเบียนสมรสกันถึงสหรัฐอเมริกา ทั้งยืนยันว่าไม่เคยหย่าร้างกันเลยตลอดเวลาที่คบกันมา แม้จะต้องจำใจอยู่ห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่ในเวลานั้น
นอกจากนั้น สุรชัย ยังได้ตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาสอบถามใต้โพสต์เกี่ยวกับครอบครัวเก่าที่ไทย และลูก ๆ ทั้ง 4 คน ว่า “ที่เห็นนี่คือหน้าที่และภาระที่ผมทำจบแล้ว”
ล่าสุดทีมข่าวได้ลองเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊กของ เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ พบว่าเจ้าตัวมีการแชร์โพสต์ของลูกชาย ร็อคกี้ สมบัติเจริญ ที่ทางเราได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยเขียนแคปชั่นประกอบการแชร์ว่า “#ฟอกยังไงก็ไม่หายเหม็น#ผีเน่ากับโลงผุ#ไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาจองเวรเลย”
และหลังจากนั้นไม่นาน เจี๊ยบ ก็โพสต์อีกครั้งเป็นการรวมรูปภาพของตัวเองในอิริยาบถและสถานที่ต่าง ๆ พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ความสุขในวันที่เจ้ากรรมนายเวรปล่อยมือ #ไปที่ชอบที่ชอบ #ทิ้งคือตั้งใจหายคือไม่เจตนา #ความจริงมีหนึ่งเดียว”
