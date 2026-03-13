ยังไง? ร็อคกี้-ดิ๊งค์ สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น

ยังไง? ร็อคกี้ สุรบดินทร์-ดิ๊งค์ กมลชนก สองทายาท สุรชัย สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น
มีเรื่องให้ตามเผือกกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ ลูกชาย สุรชัย สมบัติเจริญ ออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงบุคคลปริศนาผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก ร็อคกี้เอฟวี่ติง พร้อมแชร์ไปยังหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ง่าวววเอ้ยยยย กุนี่หมั่นเปี้ยวววววว อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำ ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง เจียะป้าบ่อสื่อแท้”
ขณะเดียวกันทางด้านน้องสาว ดิ๊งค์ กมลชนก สมบัติเจริญ เจ้าของตำแหน่ง ขวัญใจมหาชน จากเวทีประกวด นางสาวไทย ปี 2556 และนักแสดงสาว ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของพี่ชาย ร็อคกี้ สมบัติเจริญ เช่นกัน
ท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตและแฟนคลับที่พยายามจะใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 2 พี่น้องคู่นี้กันแน่ ล่าสุด ร็อคกี้ ก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์ภาพตัวเองที่มีข้อความประกอบว่า “ที่ยังไม่ตอบเพราะยังนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้พี่เค้าดูดีน่ะครับ” พร้อมแคปชั่นว่า “ใจเย็น ๆ ครับทุกคน”
งานนี้คงต้องรอกันต่อไปเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องนี้ ซึ่งหากมีข้อมูลอัปเดตใด ๆ เกิดขึ้น ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะแจ้งให้ทราบในทันที
