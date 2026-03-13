จอย ศิริลักษณ์ โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ลุ้นเป็นคุณแม่มือใหม่วัย 48

เฮลั่น! จอย ศิริลักษณ์ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว โชว์ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ เตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ หลังวิวาห์หวาน ‘บี กฤษณะพงศ์’ แฟนคลับแห่ยินดี
หลังจากจูงมือหนุ่มนักดนตรี บี กฤษณะพงศ์ เข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา (8 มกราคม 2569) ล่าสุดอดีตนางเอกสาวมากฝีมืออย่าง จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ก็ทำโซเชียลฮือฮาอีกครั้ง โดยออกมาแจ้งข่าวดีที่แฟน ๆ ต่างเฝ้ารอคอยนั่นคือการเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่นั่นเอง
จอย ศิริลักษณ์ โพสต์ภาพที่ตรวจครรภ์ที่ทำเอาเจ้าตัวและสามีต้องลุ้นกันจนตัวโก่ง ระบุแคปชันสไตล์คนขี้เล่นว่า “เพ่งจนปวดตา มาลุ้นกันครับ” พร้อมติดแฮชแท็กประจำตัว #joybee ที่ทำเอาแฟนคลับนั่งไม่ติดเก้าอี้ ต้องรีบเข้ามาช่วยกันเพ่งหน้าจอตาม ๆ กัน
ในที่สุดภาพที่ทุกคนอยากเห็นก็ปรากฏ เพจ JoyBee โพสต์ภาพที่ตรวจครรภ์อีกครั้ง เผยให้เห็นขีดที่สองแม้จะยังดูจาง ๆ แต่ก็ชัดเจนพอที่จะยืนยันได้ว่าน้องมาแล้ว งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่กันเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เช่น
“ปีทองของจอยจริงๆ ดีใจที่สุดที่ได้เห็นคุณจอยมีความสุข”
“หลานมาแล้ว! ดีใจด้วยที่สุดเลยค่ะ”
“แค่จางๆ ก็คือใช่แล้ว ยินดีด้วยที่จะได้เห็นหัวใจดวงน้อยๆ อีกหนึ่งดวง”
