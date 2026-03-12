ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาคนสวยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง
แฟนเพลงรุ่นเก๋าหวนคิดถึงเขาคนนี้เป็นอย่างมาก หลัง อดีตนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงชื่อดัง สุรชัย สมบัติเจริญ ทายาทคนที่สองของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับ ‘สุรพล สมบัติเจริญ’ วางมือให้กับงานในวงการบันเทิง และย้ายไปพำนักที่ต่างประเทศ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบข้ามทวีปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เขาก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวทั้งภาพและคลิปโพสต์ลงช่องทางโซเชียลส่วนตัวอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้แฟน ๆ อัปเดตชีวิตให้หายคิดถึง
ล่าสุด 11 มีนาคม 2569 สุรชัย สมบัติเจริญ ลูกทุ่งชื่อดังรุ่นใหญ่ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวสวยสุดแซ่บ พร้อมข้อความเกี่ยวกับการครองรักกับคู่ชีวิตแบบเงียบ ๆ มาตลอด 40 ปี ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนเพลงวัยเก๋าที่เข้ามาชื่นชมความรักอันแสนยาวนานของทั้งคู่
“นี่คือความจริง ความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจผมมากกว่า 40 ปี ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องรักษาคู่ชีวิตของผม และอยู่เคียงข้างกับเธอตลอดไป
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ไดอาน่า สมบัติเจริญ คือภรรยาที่ผมได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
แม้ในช่วงหนึ่งของชีวิต เราจำเป็นต้องแยกกันอยู่ด้วยเหตุผลและภาระหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบในเวลานั้น แต่ความสัมพันธ์ของเรายังคงอยู่ด้วยความเคารพและความเข้าใจเสมอมา และเราไม่เคยหย่าร้างจากกัน
วันนี้เรากลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายอบอุ่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไดอาน่า สมบัติเจริญ เป็นทั้งกำลังใจและคู่ชีวิตที่ผมให้ความรักและศรัทธาเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเสมอมา
สำหรับผม สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือคู่ชีวิต ความสงบ และความเข้าใจกัน ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดกาล”
FB สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า
