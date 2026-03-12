ข่าวดาราบันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 13:30 น.
70
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง

สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาคนสวยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง

แฟนเพลงรุ่นเก๋าหวนคิดถึงเขาคนนี้เป็นอย่างมาก หลัง อดีตนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงชื่อดัง สุรชัย สมบัติเจริญ ทายาทคนที่สองของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับ ‘สุรพล สมบัติเจริญ’ วางมือให้กับงานในวงการบันเทิง และย้ายไปพำนักที่ต่างประเทศ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบข้ามทวีปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เขาก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวทั้งภาพและคลิปโพสต์ลงช่องทางโซเชียลส่วนตัวอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้แฟน ๆ อัปเดตชีวิตให้หายคิดถึง

ล่าสุด 11 มีนาคม 2569 สุรชัย สมบัติเจริญ ลูกทุ่งชื่อดังรุ่นใหญ่ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวสวยสุดแซ่บ พร้อมข้อความเกี่ยวกับการครองรักกับคู่ชีวิตแบบเงียบ ๆ มาตลอด 40 ปี ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนเพลงวัยเก๋าที่เข้ามาชื่นชมความรักอันแสนยาวนานของทั้งคู่

“นี่คือความจริง ความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจผมมากกว่า 40 ปี ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องรักษาคู่ชีวิตของผม และอยู่เคียงข้างกับเธอตลอดไป

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ไดอาน่า สมบัติเจริญ คือภรรยาที่ผมได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

แม้ในช่วงหนึ่งของชีวิต เราจำเป็นต้องแยกกันอยู่ด้วยเหตุผลและภาระหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบในเวลานั้น แต่ความสัมพันธ์ของเรายังคงอยู่ด้วยความเคารพและความเข้าใจเสมอมา และเราไม่เคยหย่าร้างจากกัน

วันนี้เรากลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายอบอุ่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไดอาน่า สมบัติเจริญ เป็นทั้งกำลังใจและคู่ชีวิตที่ผมให้ความรักและศรัทธาเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเสมอมา

สำหรับผม สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือคู่ชีวิต ความสงบ และความเข้าใจกัน ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดกาล”

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-1 ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-2

แฟนคลับคอมเมนต์ แฟนคลับคอมเมนต์-1 แฟนคลับคอมเมนต์-2

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-3

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-4

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-5

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-6

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่ปิดเงียบมากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก-7

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

15 นาที ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า &quot;ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้&quot; ข่าว

ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้ ข่าว

เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา กวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป ลูกเรือไทยสละเรือ &quot;มยุรีนารี&quot; หน้าเลอะเขม่า หนีตายวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม ข่าว

คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 13:30 น.
70
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button