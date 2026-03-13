ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 12:04 น.
57
ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง
ภาพจาก : pretoria.mfa.ir

ทำความรู้จัก มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้นำความร่วมมือวิจัยอวกาศและนาโนเทคโนโลยี พร้อมเผยท่าทีล่าสุดต่อกรณีสงครามกับสหรัฐฯ และการฟ้องร้องอิสราเอลในศาลโลก

นายมันซูร์ ชากิบ เมห์ร (Mansour Shakib Mehr) ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศแอฟริกาใต้ นอกจากนี้ นายมันซูร์ ยังดูแลความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรเลโซโทด้วย โดยก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อพระเจ้าเลซีที่ 3 อย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

ประวัตผลงานของ นายมันซูร์ ชากิบ เมห์ร

นายมันซูร์ ชากิบ เมห์ร ผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างอิหร่านและแอฟริกาใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเดินทางเยือนกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อสานต่องานวิจัยพื้นฐาน วิทยาศาสตร์อวกาศ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งทั้งสองประเทศลงนามความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2543

นอกจากนี้ นายมันซูร์ ชากิบ เมห์ร ยังตั้งเป้าขยายการค้าพหุพันธ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างสองประเทศ ทูตเมห์รดูแลประสานงานให้บริษัทใหญ่จากแอฟริกาใต้อย่าง MTN และ Sasol เข้าไปลงทุนในกิจการสำคัญของอิหร่าน เช่น บริษัท Irancell และ Arya Sasol Polymer Company

ประวัตผลงานของ นายมันซูร์ ชากิบ เมห์ร
ภาพจาก : newsdesk lesotho

การแถลงข่าวช่วงสงคราม (มีนาคม 2569)

เมื่อเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอล ทูตเมห์รจัดแถลงข่าวที่กรุงพริทอเรียเขายืนยันว่าอิหร่านมีสิทธิ์โจมตีฐานทัพทหารสหรัฐฯ เพื่อป้องกันตนเอง

ทูตท่านนี้ชี้แจงว่าอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเฉพาะฐานทัพที่ใช้ทำร้ายอิหร่านเท่านั้น และไม่ได้มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของชาติเพื่อนบ้าน

ทูตเมห์รเรียกร้องให้แอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศ BRICS แสดงความสามัคคีร่วมกับอิหร่านมากขึ้น เขาต้องการแรงสนับสนุนจากนานาชาติท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงโจมตีทางทหารอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริงเรื่องการฟ้องร้องศาลโลก (ICJ)

นายมันซูร์ ชากิบ เมห์ร ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านให้เงินสนับสนุนแอฟริกาใต้เพื่อฟ้องร้องอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เขาให้ข้อมูลว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริง และยืนยันว่าอิหร่านไม่ทราบเรื่องแผนการยื่นฟ้องศาลโลกของแอฟริกาใต้มาก่อน

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 12:04 น.
57
Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

