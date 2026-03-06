สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้
ทรัมป์ และ เฮกเซท ส่งสัญญาณสหรัฐฯ เตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้ ลั่นอาวุธที่กักตุนเพียงพอ จะสู้รบนานเท่าไหร่ก็ได้
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า พีต เฮกเซท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้แถลงถึงความคืบหน้าสงครามตะวันออกกลาง โดยส่งสัญญาณว่าการสู้รบจะยกระดับในเร็วๆนี้
นายเฮกเซทระบุว่า หากคิดว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้รุนแรงแล้ว ขอให้รอดูให้ดี กำลังรบที่ยังคงถูกส่งเข้ามาและกำลังจะมาถึง ซึ่งเราจะสามารถใช้ปฏิบัติการเหนืออิหร่านได้ จะมีขนาดมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้หลายเท่า เมื่อรวมขีดความสามารถของเราและของกองกำลังป้องกันอิสราเอลเข้าด้วยกัน พร้อมยืนกรานว่าสหรัฐฯไม่ได้ขาดแคลนอาวุธแต่อย่างใด
โดยนายเฮกเซทยังกล่าวอีกด้วยว่า อาวุธที่ทางสหรัฐฯกักตุน สามารถทำให้สหรัฐฯสู้รบนานเท่าใดก็ได้
ทั้งนี้ความเห็นของนายเฮกเซทนั้น สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่า การโจมตีชุดใหญ่จากสหรัฐฯยังไม่ได้เริ่มขึ้น และจะมาเร็วๆนี้ เช่นเดียวกันกับอิสราเอลที่ระบุว่า สงครามกำลังจะเข้าเฟสสองในเร็วๆนี้
