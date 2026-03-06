ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี
ตร.พัทยา บุกรวบสาวสองแสบ แกล้งคลุ้มคลั่ง ชิงเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 หมื่น คาพูลวิลล่า สารภาพทำไปเพราะความโลภ
จากกรณีเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมเพื่อนอีก 2 คน ได้ชักชวนสาวประเภทสองจำนวน 3 คน จากบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยหนึ่งในนั้นคือผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว
ระหว่างนั่งดื่มกินกันอยู่ ผู้เสียหายพบว่าเงินสดจำนวน 20,000 บาทที่เก็บไว้ในกระเป๋าได้หายไป จึงสอบถามบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ขณะนั้นผู้ต้องหาได้แสดงอาการคลุ้มคลั่ง ส่งเสียงโวยวาย ปาสิ่งของ ถือไม้คิวโต๊ะพูลข่มขู่ผู้ที่เข้าใกล้
บางช่วงทิ้งตัวลงนอนดิ้นกับพื้น ก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป และวิ่งออกไปนอกบ้านพร้อมปีนกำแพงส่งเสียงกรีดร้อง สร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ก่อนจะอาศัยจังหวะหลบหนีไป ต่อมาผู้เสียหายได้นำคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้บางส่วนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา พร้อมชุดสืบสวน ได้ดำเนินการตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา ในข้อหา “ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” และสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพัทยา
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักเงินของผู้เสียหายจริง เนื่องจากเห็นเงินสดอยู่ในกระเป๋าจึงเกิดความโลภและแอบขโมยไป เมื่อถูกสงสัยจึงแสดงพฤติกรรมคลุ้มคลั่งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกการจับกุม ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย
- พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด
- พัทยาล่าตัว 4 สาวสอง รุมทำร้ายชาวอังกฤษ เรียกคลายเหงา 2 คน แต่มา 4
ติดตาม The Thaiger บน Google News: